“Non c’è due senza tre.” Anche la terza puntata di Monday Night, il primo late show italiano trasmesso in diretta multisocial, ha registrato un nuovo successo. L’appuntamento del lunedì alle 21 ha unito migliaia di spettatori collegati su YouTube, Instagram, TikTok, Facebook e Twitch, confermando la forza del format ideato e condotto da Vincenzo Canzone.

Da questa settimana, il programma amplia la propria diffusione approdando anche su Sestarete TV, canale 81 del digitale terrestre, in Sicilia. Un traguardo importante che segna il debutto di Monday Night sul digitale terrestre e l’inizio di una nuova fase di crescita per il late show multisocial.





Protagonista della terza puntata è stato Antonio Pandolfo, che ha regalato momenti di grande ironia “giocando” con il conduttore e mettendolo simpaticamente in difficoltà. Il pubblico ha apprezzato anche i collegamenti esterni, tra cui l’intervento del giornalista Salvo La Rosa, che ha ricordato gli anni del celebre programma Insieme, e quello dell’attore Marco Manera, che ha raccontato la sua amicizia con Pandolfo.

Spazio anche all’internazionalità, con un collegamento dagli Stati Uniti con la social influencer Meryem Amato, a conferma della dimensione sempre più globale del format. Non è mancato inoltre un momento dedicato all’attualità, con un messaggio del deputato regionale siciliano Ismaele La Vardera, da poco sotto scorta. A completare il parterre di ospiti, la speaker Giulia Teri di Rai Radio Tutta Italiana.





Durante la diretta, Sonia Raccardi ha curato le interazioni con il pubblico sui diversi canali social, alimentando una partecipazione attiva e rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

Tra intrattenimento, attualità e leggerezza, Monday Night si conferma un appuntamento capace di innovare il panorama dei talk show italiani, unendo la spontaneità del web alla qualità della produzione televisiva.

«Voglio ringraziare – dice Vincenzo Canzone – l’editore del gruppo RMB, che mi ha permesso di essere presente anche in Sestarete TV, allargando così il pubblico di questo programma che ottiene successi anche grazie a chi ha fiducia in me».

Il programma tornerà lunedì 27 ottobre con una nuova puntata in diretta multisocial. Ospite sarà Rossella Leone, attrice protagonista di una serata che promette ancora una volta ritmo, ironia e interazione: un’esperienza di intrattenimento digitale firmata Vincenzo Canzone, ormai tra i format più seguiti del web italiano.

