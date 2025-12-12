Qual è il rapporto tra le istituzioni e la democrazia? A partire da questa domanda si svolgerà il terzo e ultimo incontro del ciclo “Ridisegnare la democrazia”, promosso dall’Istituto Arrupe, lunedì 15 Dicembre, dalle 17.30 alle 20.00.

Per l’occasione, interverranno: Marilena Macaluso (ordinario di Sociologia dei fenomeni politici all’Università di Palermo) e Alessandro Natalini (ordinario di Scienza Politica all’Università Lumsa).

“La vitalità o il declino delle democrazie dipendono anche dal funzionamento delle istituzioni pubbliche che le sostengono (governi, parlamenti, autorità indipendenti, pubbliche amministrazioni) – afferma p. Gianni Notari, direttore dell’istituto Arrupe -. Le loro decisioni, in base a come queste istituzioni sono progettate e a come operano concretamente, possono rafforzare le democrazie oppure, al contrario, indebolirle”.

L’iniziativa si inserisce nel solco di GenerAzioni, il percorso di formazione sociopolitica, avviato negli scorsi anni e proseguito con la Summer School, dello scorso luglio, dedicata alle sfide di una democrazia “malata”.

