Il giovane barman canicattinese Michele Intravaia si aggiudica il terzo posto ai Campionati Italiani 2025 di Latte Art, promossi da Sigep e organizzati da SCA Italy, che si sono svolti nella Coffe Arena del Quartieri fieristico di Rimini dal 19 al 21 gennaio 2025.

Michele Intravaia, barman allo “Sfizi e Capricci” di Canicattini Bagni, non è nuovo a calcare il podio nelle più prestigiose manifestazioni nazionali e internazionali e anche in questa edizione 2025 si è misurato con numerosi suoi colleghi provenienti da tutta Italia nell’arte dei decori nella bevanda grazie alla crema latte.





Tre giorni di sfide utilizzando tecniche diverse e diverse dimensioni di tazze, da realizzare nell’arco di 10 minuti, che Michele Intravaia ha superato qualificandosi per le finali che l’hanno visto concludere le sue performance al terzo posto assoluto nazionale.

La città di Canicattini Bagni dunque ancora ai vertici nazionali del Campionato italiano di Latte Art, e di questo, così come del suo bravissimo concittadino, sono orgogliosi gli Amministratori della città, dal Sindaco Paolo Amenta all’Assessore al Turismo, Sebastiano Gazzara, a tutti i colleghi di Giunta, per questo nuovo successo di Michele, con il quale si sono complimentati a nome di tutta la Comunità canicattinese, che premia i sacrifici fatti in tanti anni di attività dal giovane barman già dai tempi della formazione all’Istituto Alberghiero.





«Successo meritato quello di Michele – hanno dichiarato il Sindaco Paolo Amenta e l’Assessore Sebastiano Gazzara – che suggella l’amore, la passione e la determinazione che pone nel suo lavoro e nelle importanti manifestazioni nazionali e internazionali che lo vedono protagonista, promuovendo e proiettando sempre la sua città, Canicattini Bagni».

«È stata un’emozione indescrivibile – sottolinea Michele Intravaia – perché gli altri competitor sono tutti di altissimo livello e tutti facciamo immensi sacrifici per raggiungere gli obiettivi. Ringrazio il mio team che da anni ci sopportiamo e supportiamo. Ringrazio l’Amministrazione comunale della mia città e tutte le persone che hanno sempre creduto in me e continuano a farlo. L’emozione è stata tanta, dietro ad ogni gara e tazza ci sono disegni, sudore, sacrifici e tanta passione».

CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

