Si è tenuto nei giorni scorsi, presso lo Studio Teologico “San Paolo” di Catania, un partecipato seminario formativo promosso da Generattivi – Cantieri di cultura e informazione, accreditato dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania. L’evento che ha preso le mosse dal testo “Enti ecclesiastici e riforma del Terzo Settore”, edito da Ed. Scout Fiordaliso e curato da Don Gianluca Belfiore, Direttore dell’Osservatorio giuridico dell’Arcidiocesi di Siracusa, è stata un’occasione preziosa di formazione e confronto multidisciplinare sui temi più attuali che attraversano il Terzo Settore, tra diritto, fiscalità e innovazione sociale.





Dopo i saluti istituzionali di Don Antonio Sapuppo, direttore dello Studio Teologico ospitante, sono intervenuti Anna Quattrone, tesoriera dell’Ordine dei Commercialisti di Catania e Rosario Faraci, socio fondatore di Generattivi e docente universitario, che ha portato i saluti del Presidente, il giornalista Daniele Lo Porto, insieme alla Vice presidente Lina Gandolfo e alla socia fondatrice Alessandra Fassari.





Il seminario ha offerto un’approfondita panoramica sul nuovo scenario normativo e operativo degli enti del Terzo Settore, grazie agli interventi di autorevoli relatori:

Don Gianluca Belfiore, direttore dell’Osservatorio giuridico dell’Arcidiocesi di Siracusa e docente incaricato di Diritto canonico dello Studio teologico San Paolo di Catania, ha esplorato il complesso rapporto tra due ordinamenti giuridici, quello canonico e quello secolare, nel trattamento giuridico degli enti ecclesiastici, in particolare alla luce dei cambiamenti introdotti dalla riforma del Terzo Settore.





Antonio Perdichizzi, imprenditore sociale e Presidente della Fondazione Marea di Catania, ha proposto una riflessione sull’impresa sociale come soggetto “ibrido”, illustrando le esperienze di Isola Catania e Fondazione Marea come modelli virtuosi di innovazione e contaminazione tra profit e non profit.

Domenico La Porta, dottore commercialista e socio fondatore di Generattivi, ha moderato l’evento, fornendo al contempo un inquadramento tecnico sul nuovo regime IVA che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, sottolineando le implicazioni fiscali per le realtà associative e le opportunità offerte dal periodo di proroga.





Rosario Faraci, professore ordinario di Economia e Gestione delle imprese dell’Università di Catania, ha analizzato i nuovi modelli di “social business”, capaci di coniugare impatto sociale e sostenibilità economica, delineando il Terzo Settore come una efficace terza via tra lo Stato e il mercato.

Andrea Mazzù, responsabile regionale AGESCI Sicilia, ha illustrato il percorso dell’Associazione Scout Cattolici Italiani verso l’iscrizione al RUNTS come APS, evidenziando l’evoluzione normativa e culturale dell’associazionismo giovanile.

Mirko Viola, innovatore e imprenditore sociale, ha concluso con un intervento sulle buone pratiche siciliane in tema di inclusione sociale e sostenibilità, valorizzando esperienze di comunità -come il Banco Alimentare- che mettono al centro la persona e la solidarietà.





L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di promozione culturale e cittadinanza attiva portato avanti da Generattivi, con l’obiettivo di offrire momenti di formazione di qualità, capaci di generare idee e creare reti, per uno sviluppo equo e partecipato del territorio.

Luogo: Studio teologico San Paolo

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.