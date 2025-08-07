



Palermo, 7 agosto-“Al nuovo capo redattore di Tgr Sicilia, Giuseppe Ardica, rivolgo a nome di tutta la segreteria regionale della Cgil congratulazioni per il prestigioso incarico e un augurio di buon lavoro”. Così il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino. “Siamo certi – prosegue la nota della Cgil – che Tgr Sicilia continuerà a svolgere il suo importante compito di informazione e approfondimento sulle principali tematiche che riguardano la Sicilia, dando voce anche al mondo del lavoro e ai soggetti più deboli, facendo venire alla luce e rappresentandone le problematiche che li riguardano”.





