The Beach, un brand creato e gestito dall’imprenditore viareggino Manuel Dallori, tra la primavera e l’estate ’24, è cresciuto notevolmente. Grazie a nuove aperture, tanti artisti e interessanti collaborazioni è oggi ancora di più un riferimento internazionale per chi ama lifestyle, ristorazione di qualità e intrattenimento. Info e prenotazioni su tutti gli appuntamenti su www.thebeachluxury.com.





Iniziamo dalla Sicilia: The Beach Luxury Club Sicily, a Santa Flavia – Palermo, mercoledì 14 agosto propone, nella sua location panoramica a due passi dal mare, un emozionante dinner show per circa 500 ospiti. Sul palco principale, ben 14 artisti internazionali del corpo di ballo di The Beach, coordinati da Glamour Show. A presentare lo spettacolo c’è Federico Fashion Style (nella foto), celeberrimo e decisamente chiacchierato hair stylist che proprio al Domina Zagarella Sicily ha aperto da poco il suo nuovo salone. Come co-conduttrice ecco invece Letizia Saquella, pole dancer di livello internazionale, un’altra professionista dello spettacolo. Attesi diversi ospiti a sorpresa sul palco e a seguire, dj set e Flower Party. L’evento è aperto a tutti, non solo agli ospiti di Domina Zagarella Sicily che ospita la struttura.





Eccoci a sabato 17 agosto, quando ancora a The Beach Sicily @ Domina Zagarella va in scena uno scatenato live show di Umberto Smaila, simbolo di divertimento e spensieratezza da sempre. Quello di Smaila, accompagnato da una band d’eccezione, è un viaggio musicale alla scoperta dei migliori successi anni ’60-’70-’80 e non solo. Le esibizioni di Smaila hanno la capacità di coinvolgere il pubblico di tutte le età. Per questa serata unica Smaila è accompagnato dalla cantante Roberta Bonanno, già decisamente affermata grazie alla sua presenza in importanti show tv (da Amici a Tale e Quale Show).





COS’E THE BEACH LUXURY CLUB





Creato e gestito dall’imprenditore viareggino Manuel Dallori, The Beach Luxury Club è un concept di beach club con intrattenimento che prende vita in spazi aperti dal mattino alla notte. Propone cucina raffinata, presentata in un contesto unico, con piatti di ispirazione mediterranea e fusion, dinner show internazionali e party che finiscono solo alle ore piccole. Prende vita tutto l’anno a Sharm El Sheikh presso e dalla primavera all’autunno a Santa Flavia (Palermo). In Toscana si fanno notare due nuove aperture nell’estate ’24: Greg on the Beach a Forte dei Marmi e The Beach @ Marina di Scarlino (Grosseto). www.thebeachluxury.com/

Luogo: The Beach Luxury Club Sicily, Via Nazionale 77, SANTA FLAVIA, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 14/08/2024

Data Fine: 18/08/2024

Ora: 19:00

Artista: Federico Fashion Style, Umberto Smaila

Prezzo: 40.00

