La magia del circo è un’esperienza straordinaria che coinvolge il pubblico con performance spettacolari, acrobazie audaci e un’atmosfera unica di divertimento e meraviglia. E come ogni anno Zō Centro culture contemporanee di Catania torna a organizzare la rassegna “Cirque” dove il circo contemporaneo internazionale – tra arte circense, teatro, musica e arte scenica pura – conquista un pubblico di ogni età. Dopo il debutto con i francesi Compagnia Zalataï, domenica 18 maggio, alle ore 18, arriva “The Crazy Mozarts” di Mundo Costrini. Lo spettacolo è adatto a bambini da 5 anni in su.





In scena ci sono due Mozart, folli e divertenti – gli argentini Sebastan Guz e Santiago Blomberg – esempio prezioso di clownerie musicale, lo spettacolo mette in scena un concerto in cui nulla è come sembra e l’assurdo dilaga in un crescendo di gag che coinvolgono il pubblico. Raffinati, ingenui, surreali, ispirati dal cinema muto, questi concertisti caotici e vivaci manipolano il proprio corpo con la perizia del marionettista. Uno spettacolo unico fatto per chi ama le risate, la meraviglia e la musica.

“The Crazy Mozarts” di Mundo Costrini

Clown, musicista, giocoliere, mimo, commediante e regista, Sebastián Guz è artista circense argentino formatosi nell’arte circense di Argentina e Spagna. Nel 1996 ha co-fondato il Circo Xiclo, primo gruppo argentino di circo di strada che è stato ampiamente riconosciuto anche in Europa. Nel 2003 ha creato la Compagnia Mundo Costrini e ha creato il suo personaggio personale Costrini:. «A farci ridere sono le cose buffe, goffe. Quello che cerchiamo con i nostri spettacoli è un linguaggio universale che provoca sensazioni simili in tutti gli esseri umani, grandi e piccoli, qualcosa che vale in Giappone, in Sud Africa, in Argentina, in Messico, in Italia». Santiago Blomberg è musicista e comico, studia per molti anni composizione musicale con Willy Gonzales e inizia il suo percorso nel 2003 con una serie di composizioni per diverse opere teatrali. Dal 2013 al 2015 è musicista per il Circo Xiclo, incontrando così Sebastian Guz. Prosegue quindi il suo lavoro di compositore fino ad oggi.

Luogo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Asia, 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: spettacolo

Ora: 18:00

Artista: Mundo Costrini

Prezzo: 10.00

