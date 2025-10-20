Un viaggio tra amore, solitudine, desiderio e scoperta di sé

Online “Canzone triste” (M&M-D&G Music / distribuzione ADA Music Italy), il nuovo singolo del duo The Doubles. Un brano intenso, che affronta il tema di una relazione complessa, fatta di contrasti, promesse disattese, ma anche di un legame profondo e difficile da sciogliere.

Un dialogo tra emozioni contrastanti, tra il desiderio di restare insieme e la fatica di farlo. Il racconto prende vita attraverso immagini evocative e sonorità delicate, che fanno da sfondo a una riflessione intima e universale.

“La luna”, simbolo ricorrente nel brano, diventa la chiave interpretativa dell’intera canzone. Come spiegano gli stessi artisti, rappresenta l’amore, la solitudine, il desiderio e la scoperta di sé: un corpo celeste lontano ma presente, mutevole ma costante. Un’entità che, come le emozioni umane, attraversa fasi, si eclissa, ritorna e illumina.

“Canzone triste” non dà risposte definitive, ma invita l’ascoltatore a esplorare la propria interiorità, lasciandosi guidare da immagini poetiche e da un’atmosfera sospesa. Un primo passo di un percorso musicale e personale che promette di accompagnare chi ascolta in un viaggio autentico, emotivo e senza tempo – come solo la musica sa fare.

Mirco e Nico, in arte The Doubles, sono due gemelli uniti da una profonda passione per la musica sin dall’infanzia. Dopo le prime esperienze in ambito televisivo (tra cui i provini per Ti lascio una canzone e l’incontro con il maestro Leonardo De Amicis) il duo ha maturato un percorso artistico che abbraccia anche teatro e cinema, prendendo parte al film La Mossa del Cavallo (Rai 1).

Negli anni hanno partecipato a numerose manifestazioni culturali e musicali, come la giornata per la sicurezza stradale “Polstrada” a Ragusa, ottenendo ampio riconoscimento anche dalla stampa. Hanno superato diverse selezioni per Amici e X-Factor Italia, arrivando in TV con il sì di Mika, e nel 2023 sono stati tra i protagonisti di X-Factor Malta, arrivando fino alla Six Chair Challenge.

Nel tempo hanno collaborato con artisti di rilievo come Lynn Chircop (Eurovision Malta) e calcato importanti palchi nazionali, tra cui il Green Valley Pop Fest (in apertura a Elodie, Lazza ed altri big), Casa Sanremo Live Box e numerosi eventi patrocinati da istituzioni pubbliche.

I fratelli ragusani possono vantare anche numerose aperture di concerti per artisti di rilievo, tra cui Bianca Atzei, Natalie Arts, Marco Carta, Mondo Marcio, Roy Paci, Loredana Errore, Federica Carta e Fausto Leali.





Come altalene (2021 – oltre 57.000 visualizzazioni nei primi giorni);

HYPE (2022 – più di 8.000 ascolti su Spotify);

Fuso orario (2023 – trasmesso da emittenti come Radio Kiss Kiss, R101, Radio Italia, Radio Deejay, Radio Zeta).

Il loro stile fonde pop melodico, sensibilità vocale e testi introspettivi, dando vita a un progetto artistico originale e riconoscibile, in continua evoluzione.

