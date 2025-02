Il punk rock dei Female Troubles sarà protagonista del live in programma al PunkFunk sabato 15 febbraio, alle ore 22,30. Il Record Shop & Music Bar di via Napoli 10, a Palermo, accoglie il trio napoletano, il cui nome trae ispirazione da una pellicola di John Waters. Attivi sulla scena musicale dal 2006, già nel 2007 sono partiti per il loro primo tour fuori dall’Italia, con tappe in Spagna e Stati Uniti. Il primo 7” è uscito per Lo-Fi Records, con quattro tracce di puro punk ’77. Con un’uscita dopo l’altra e un piccolo cambio di line-up in corso d’opera, hanno affrontato nel 2014 il primo tour inglese, che li ha visti salire sul palco del mitico 12 Bar, nel quartiere di Soho: un vero e proprio luogo di culto per tutti i punkrockers. Il 2016, invece, è stato l’anno del primo LP, un ottimo modo per celebrare il decennale della loro formazione.





I testi dei Female Troubles mescolano i temi più cari al punk con riferimenti alle vecchie pellicole horror e b-movie. Ironici e dissacratori, sono fieri di essere politically uncorrect e mantengono una solida dedizione verso le esibizioni dal vivo e il DIY (le registrazioni sono autoprodotte con un TASCAM 4 tracce analogico). Questa band ha diviso il palco con gruppi del calibro di Spits, Clorox Girls, White Flag, Low Point Drains, Anomalys, M.O.T.O., Demon’s Claws, Pets, Shootin’ Lucy, Feelers, PVC, Feeling Of Love, Hell Shovel, River City Rebels, Vibrators e tanti altri. Ai Female Troubles, di sicuro, non manca la voglia di divertirsi e la serata di sabato 15 febbraio in programma al PunkFunk di Palermo sarà l’occasione perfetta per lasciarsi trascinare nel loro mondo: appuntamento alle 22,30, con ingresso gratuito.

Luogo: PunkFunk Record Shop e Music Bar, Via Napoli, 10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 15/02/2025

Data Fine: 15/02/2025

Ora: 22:30

Artista: The Female Troubles

Prezzo: 0.00

