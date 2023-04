Venerdì 21 aprile uscirà “The future Is now”, il nuovo singolo del gruppo palermitano LaRiZon, che anticipa l’arrivo del loro prossimo album “Spazio Vitale”, in programma il prossimo 15 maggio. Per questo brano i LaRiZon vantano il featuring con Nu.Ma, produttore che ha lavorato con artisti nazionali e internazionali.

“La canzone nasce da un momento particolare del gruppo. Eravamo lontani dalla nostra terra, Palermo – afferma la tastierista/seconda voce Laura Brucato -. Siamo andati a Londra per trovare una dimensione di vita migliore dal punto di vista lavorativo. Sapevamo che per raggiungere questo obiettivo la strada era tanta e “The future Is now” è stata scritta per darci una carica per questa nuova avventura. Il messaggio che vogliamo lanciare è che il presente è adesso e ogni giorno bisogna lottare per raggiungere i propri obiettivi e i propri sogni”.

“Spazio Vitale” sarà il quarto album dei Larizon. Il trio palermitano, composto da Riccardo Manieri, Laura Brucato e Marcello Leto, è nato nel 2015. Il primo disco, però, dal titolo “The Journey”, è datato 2010, quando la band portava un altro nome, seguito nel 2018 da “Inside the Cage” e infine nel 2021 da “Nuova era”.

“The future is now è un brano che avevamo già proposto nel 2014 – specifica il frontman del gruppo Riccardo Manieri -. Adesso, in versione ri-arrangiata grazie al prezioso supporto di Nu.Ma, abbiamo deciso di riproporla come bonus track e singolo di “Spazio Vitale” -. Le altre tracce dell’album saranno tutte in italiano, ma abbiamo operato questa scelta per fare allo stesso tempo un tuffo nel passato con una proiezione al futuro. Uno dei nostri obiettivi rimane sempre quello di cercare di portare un po’ di sound anglosassone nel cantautorato italiano”.

“Dal futuro – concludono i LaRiZon – ci aspettiamo di progredire nella musica, di godere dell’attenzione del pubblico che al momento è limitato. Il nostro lavoro ci gratifica ma ci piacerebbe condividerlo a quanta più gente possibile. Siamo convinti di poter trasmettere attraverso i nostri brani la grinta e il modo di vedere la vita che ci contraddistingue”.

