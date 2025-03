Unire l’essenza e lo spirito rock ‘n’ roll dei bassifondi alle performance di improvvisazione radicale: è con questo intento che è nato il power duo The Inframen, pronto ad arrivare al PunkFunk di Palermo (via Napoli, 10). L’appuntamento con le loro sonorità lo/fi, garage e noise è per sabato 5 aprile alle ore 22,30, con ingresso gratuito. La formazione arriva da Bari ed è composta da Robert Parker (basso e voce), al secolo Roberto Antonacci, e dAs Ret (batteria, percussioni, Monotron), pseudonimo di Andrea Rettino, e trae ispirazione da diverse realtà della scena underground americana ed europea.

Il caratteristico sound energico e rumoroso degli infra-uomini è una miscela esplosiva di riff fuzzati, suonati da un basso 3 corde ed uniti ad un’incessante ed ossessivo groove dal forte impatto. The Inframen hanno già all’attivo numerose esperienze e lavori. Nel gennaio del 2015 hanno registrato il loro primo ep omonimo, contenente 8 tracce, quindi hanno pubblicato il loro album “Mondofaz”. Questo disco è un inno al rock’n’roll più primitivo e alla filosofia “lo-fi” del duo, che affonda le radici nella smisurata passione per science fiction e b-movies.

Nel giugno del 2016, durante un live, hanno eseguito il loro cavallo di battaglia “Monster Boogie” insieme a Piero Monterisi, batterista di Daniele Silvestri e della PFM. Nel maggio del 2018 hanno aperto il live dei Buñuel di Pierpaolo Capovilla all’Eremo Club. Il loro nome figura anche in alcune compilation, uscite nel corso degli anni.

Il duo ha all’attivo featuring con musicisti, remix in chiave electro, artwork e photosession, spesso frutto di collaborazioni con artisti musicali e figurativi vicini a loro per stile e filosofia di intenti. The Inframen hanno suonato durante i primi anni della loro attività lungo tutto il territorio pugliese e lucano, mentre il 2024 li ha visti impegnati in un tour italiano di oltre 20 concerti nei luoghi più cult della scena alternative. Sabato 5 aprile calcheranno le scene del PunkFunk, portando sul palco del Record Shop & Music Bar più iconico di Palermo le loro esperienze e la loro attitudine.





Luogo: PunkFunk Record Shop & Music Bar, Via Napoli, 10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 05/04/2025

Data Fine: 05/04/2025

Ora: 22:30

