Il cortometraggio The Winner, diretto dal regista catanese Marco Ferrara, è stato selezionato come finalista alla 44ª edizione del prestigioso Paladino d’Oro Sport Film Festival, che si terrà a Palermo dal 10 al 15 dicembre 2024. Questo importante riconoscimento sottolinea l’alto valore artistico e il messaggio universale dell’opera, che racconta lo sport come simbolo di passione, resilienza e trionfo personale.





Il film

The Winner – Il Vincitore narra la storia di un giovane che, spinto dalla passione per lo sport, affronta e supera grandi difficoltà personali, conquistando una vittoria non solo fisica ma soprattutto interiore.





Il cast

Tra gli interpreti principali:





Francesco Puglisi

Giorgia Nicolosi

Antonella Barbera

Mariachiara Pelligra

Sebastiano Anastasi

Desiree Santapaola

Angelo Pappalardo

Giuseppe Taglieri

Rossella Bongiovanni

Giulio Ferrara

Angelo Barbarino

Tullio Mori

Francesco Repice

Giuseppe Costa

Giorgia Privitera

Il make-up è stato curato da Dario Cerfolli, mentre l’hair stylist è Giuseppe Ferrara. La sceneggiatura è firmata da Marco Ferrara e Angela Mori.





Il regista

Marco Ferrara, nato a Catania il 10 settembre 1989, è un regista e produttore cinematografico. Dal 2020 ricopre il ruolo di direttore della produzione cinematografica e dei programmi televisivi per Sikania Network. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Gazebo d’Oro 2024 per il cinema nella città di Caltagirone e il Premio Uomo Siciliano 2024 per la regia e la produzione cinematografica. Con The Winner e le sue altre opere, Ferrara ha vinto 31 premi internazionali, consolidandosi come uno dei talenti più promettenti del cinema italiano.





Il festival

La cerimonia di premiazione del Paladino d’Oro Sport Film Festival, il più antico festival cinematografico sportivo in Europa, si terrà a Palermo durante la serata conclusiva del 15 dicembre 2024. L’evento vedrà la partecipazione di personalità di spicco del mondo dello sport, del cinema e della cultura.





Per ulteriori informazioni su The Winner e sul festival, è possibile visitare il sito ufficiale www.sikanianetwork.it o contattare l’Ufficio Stampa Sikania Network.

Nota per la redazione:

Il Paladino d’Oro Sport Film Festival celebra le migliori produzioni cinematografiche legate al mondo dello sport e promuove i valori di inclusività, impegno e passione che lo sport rappresenta.

Luogo: Teatro Politeama, PALERMO, PALERMO, SICILIA

