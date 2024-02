L’autore del testo “Ti ho preso per mano. Amare vuol dire anche lasciar andare” sarà presente nella libreria “Donostia” di via Monginevro 85/a, a Torino, alle ore 18 del 29 febbraio, in dialogo con l’editore Antonio Labanca e con Piergiacomo Oderda, giornalista pubblicista. Verrà offerto un sobrio aperitivo.

Si tratta dell’opera prima di narrativa di un importante medico torinese, docente universitario, già autore di numerosi testi scientifici, che per evidenti ragioni si cela in questo caso dietro a un alias.

È una storia familiare carica di ricordi, di gioie e di sofferenze che costituiscono il patrimonio di una relazione intensa e unica fra due fratelli, tra i quali corre una notevole differenza di età.

Per l’identità del soggetto narrante, il libro dà anche una visione “dietro le quinte” della sanità praticata nei decenni di esperienza in corsia, con le eccellenze e con le piccolezze di una competizione professionale di cui è testimone diretto.

Quest’opera affronta un tema poco esplorato in letteratura ma che al contempo delinea una storia italiana di interesse ampio, legando l’ultima Guerra mondiale al presente attraverso la vicenda della famiglia Callori (cognome di fantasia). Da questa, che ha origini fra nobiltà decaduta e commerci poco trasparenti, fioriscono due figli con fortune diverse ma con un legame inscindibile, che riconosce la necessità della separazione: “Amare vuol dire anche lasciar andare” rimarca il sottotitolo.

«Giorgio era sempre stata la cosa più importante per me, più importante anche del mio lavoro e gli avevo fatto dono di ciò che avevo di più prezioso: il mio tempo. Il dono più grande che possiamo fare agli altri è il nostro tempo che è così prezioso che spesso non ne abbiamo neppure per noi stessi».





Luogo: Libreria Donostia, Via Monginevro 85/a, TORINO

