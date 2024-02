Martedì 20 febbraio, alle ore 18.30, in via Bibiana 31 a Torino, nella libreria “La piola di Catia”, Riccardo Callori presenta il libro “Ti ho preso per mano. Amare vuol dire anche lasciar andare” (Edizioni Mille, 2023). Dialogano con l’autore l’editore e Alfonso Colella, docente di lettere presso un Istituto tecnico del torinese. Verrà offerto un sobrio aperitivo.

L’autobiografia del Primario e Professore della Facoltà di Medicina che si firma con uno pseudonimo si incentra sulla relazione con il fratello Giorgio, al quale la protezione affettuosa del maggiore spianerà la strada dei giochi, dell’amicizia, degli studi fino ad accompagnarlo al futuro professionale che si profila per lui radioso.

Anche Riccardo – con determinazione – percorre la sua strada. Dopo la laurea in Medicina, guadagna stima in proporzione alle sue capacità diagnostiche e terapeutiche, apprezzate da colleghi e malati, nonché dai responsabili sanitari. Sarà un giovane internista che affianca i luminari delle cliniche e degli ospedali della sua città, Torino, fino a diventare il loro naturale erede sia in corsia che nell’insegnamento universitario, sia sulla poltrona da direttore. Un meritato successo nonostante i colpi bassi di anime invidiose.

Successo professionale, molto denaro che proviene lecitamente dagli incarichi e anche, inaspettatamente, da un’eredità. Ma – come ha imparato da piccolo – non sono queste le cose che riempiono il cuore. Al medico chiamato ai grandi congressi internazionali occorre un affetto semplice, che inseguirà frequentando il Giorgio, una donna, un allievo meritevole.

Il Riccardo che scrive “Ti ho preso per mano” ha una minuziosa memoria di dialoghi, di eventi, di persone che offrono al lettore una presa diretta dentro una famiglia dell’alta borghesia torinese del Secondo dopoguerra, fino ai giorni nostri.

Roberto CALLORI

Ti ho preso per mano

Amare significa anche lasciar andare

Edizioni MILLE, settembre 2023

Pag. 359

€ 17,00

Distribuzione: Book Service Torino e Libro Co. S. Casciano V.d.P. (FI)

Online info@edizionimille.eu





