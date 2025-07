Spettacoli di teatro, musica e danza, reading di poesie, mostre ed installazioni artistiche, visite guidate, anche in lingua inglese. Il centro storico di Patti, nel messinese, si prepara a divenire un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto per l’occasione de La Notte Per La Cultura 2025, una manifestazione ideata da Officina delle Idee in collaborazione con l’Associazione Culturale Salvatore Quasimodo, la Pro Loco di Patti, la Consulta Giovanile, le scuole e tantissime altre associazioni del territorio.



“È una vera e propria festa – dichiara l’Assessore alla Cultura del Comune di Patti, Salvatore Sidoti – che ogni anno si arricchisce sempre di più. Grazie a tutte le più variegate forme di arte e cultura, ma soprattutto grazie alla cittadinanza attiva, tutte le vie del centro storico della città si animano e diventano luoghi di incontri, di musica, immagini e parole. È una manifestazione a cui noi pattesi siamo particolarmente affezionati, un contenitore aperto alle idee ed intriso di senso di appartenenza alla comunità, cui partecipano giovani e adulti, bambini e anziani”.

Giunta alla sua sedicesima edizione, la Notte per la Cultura prenderà il via alle ore 20.30 di lunedì 4 agosto nei luoghi più rappresentativi del centro: Piazza Marconi, Piazza Sturzo, Caffè Galante, Piazza Niosi, Vecchia Pescheria, Piazza Scaffidi, via Cappellini, Convento San Francesco, Piazza San Biagio. L’evento- aperto al pubblico e gratuito- è co- organizzato dall’Amministrazione Comunale di Patti ed è inserito all’interno del cartellone del Tindari Festival, curato dalla direzione artistica di Mario Incudine.





Tra gli eventi collaterali alla Notte per la Cultura, il 2 agosto alle ore 21 in Piazza Niosi, lo spettacolo “Omaggio a Tindari” di Moni Ovadia e Giovanni Caccamo, un dialogo artistico tra recitazione e musica per evocare lo spirito del luogo attraverso testi, suoni e memoria; con la regia di Nicola Calabria, produzione di Emanuela Segreto. Mentre il 10 agosto, nel suggestivo giardino del Castello della Scala, nella frazione Scala di Patti, alle ore 18 si terrà la presentazione del libro “Res et Nugae” del Professore F. Pisciotta.





Intanto, cittadini e turisti sono in fermento anche per il concerto di Vinicio Capossela, in tour per “SIRENE. Richiami, emergenze e affioramenti”, la cui prima delle tre tappe siciliane è in programma al Teatro Greco di Tindari martedì 5 agosto alle ore 21 al Teatro Greco. Un live che va ad esplorare la polvere e il vento, che vira verso il Sud e il suo mare, la sua luce solare e la sua polvere, con l’intenzione di attraversare la frontiera tra il mito e la realtà per scioglierne l’ambiguità. Sul palco insieme a Capossela, Victor Herrero (chitarre), Andrea Lamacchia (contrabbasso), Zeno De Rossi (batteria), Alessandro “Asso” Stefana (chitarre), Raffaele Tiseo (violino), ospite Giovannangelo De Gennaro.





PROGRAMMA DE LA NOTTE PER LA CULTURA XVI edizione – 4 agosto 2025

Centro Storico di Patti (ME)

Dalle ore 20:30

SPETTACOLI E PERFORMANCE | dalle ore 20:30

Piazza Sturzo, ORE 21.50- 22.50- 23.30

“Nomina ex motu”, a cura del Centro Studi Danza E Movimento ASD La Fenice

Piazza Niosi, ORE 21- 22- 23

“Eutopia: il luogo delle parole giuste” , a cura del Liceo V. Emanuele III – Patti

Piazza Greco, ORE 20.30- 21.30- 22.30

“Il treno che porta al sole” , a cura dell’I.C. Luigi Pirandello

Vecchia Pescheria, ORE 21- 22- 23

“Ogni grido: un passo verso la libertà” , a cura della Pro Loco Patti e dell’Ass. Muovimente

Piazza Scaffidi, ORE 21- 22.30- 24

“La musica: linguaggio dell’anima” – AURA TRIO

Ex Convento San Francesco, ORE 21- 22- 23

“La pace negata: poesie per Gaza” – reading poetico, a cura dell’Ass. Salvatore Quasimodo

Palazzo Galvagno, ORE 21.30- 23- 00.30

“Sinergia: musica, parole, emozioni” – Coro “La Settima Nota”

Piazza San Biagio ORE 22- 23.30- 1.00

“Pezzi” – spettacolo teatrale, a cura dell’Ass. Nuovi Teatri





MOSTRE E INSTALLAZIONI | visibili per tutta la serata

Caffè Galante, Mostra di pittura di M. Spadaro

Cripta S. Ippolito, “La visione di uno scatto, coraggio e utopia”, Ass. Centro Studi NEW AGORA’

Via Cappellini, “Nomi, case, città” – D. Lucia

Ex Convento San Francesco, “Incontri che cambiano il mondo, da 70 anni”, Ass. Intercultura

Ex Convento San Francesco, “Un nome, na ‘nciuria”, Consulta Giovanile

Palazzo Galvagno, “Oltre il confine, pensieri e parole”, C.B. Ballarino, L. Castrovinci

Palazzo Galvagno, Mostra di pittura di A. Caglio





VISITE GUIDATE AL CENTRO STORICO

Piazza Marconi (punto di ritrovo)

Ore 21:50 – in lingua inglese

Ore 22:00 – in lingua italiana

A cura di guide esperte locali, per scoprire storie, simboli e segreti del centro antico di Patti.

