Il poligono “Ing. Raffaello Mininni” del Tiro a Segno Nazionale di Catania ha ospitato la IX edizione del Trofeo Sant’Agata, andata in scena dal 1° al 7 febbraio 2026. L’evento ha richiamato numerosi tiratori e tiratrici, confermandosi un appuntamento di riferimento per il tiro sportivo regionale grazie all’elevato livello tecnico espresso in pedana. Nella Pistola 10 metri la vittoria è andata a Felice Di Pasquale con 536 punti, davanti a Roberta Minissale e Maria Aiello. La classifica generale di Pistola ha invece visto imporsi Francesco Urzì con 370 punti, seguito da Aldo Liberto e Ignazio Battiato, al termine di una competizione combattuta fino alle ultime serie.

Prestazioni di rilievo anche nella Carabina 10 metri, dove Amy Lee Marchese ha fatto segnare il miglior punteggio con 611.5, precedendo Lisa Rapisarda e Alessia Carbonaro. Nelle prove di serie breve si sono distinte Sofia Cantarella nella Pistola e Matilde Mugavero nella Carabina, mentre la categoria Istruttori ha premiato Francesco Caltabiano, davanti ad Antonino Tirendi, Gabriele Luigi Di Muni, Gioacchino Furioso e Gaetano Alemanni. Alla premiazione finale è intervenuto il delegato Coni Catania, Davide Bandieramonte.

“Il Trofeo Sant’Agata – spiega il direttore Gaetano Di Muni – ha ribadito il valore organizzativo e sportivo del TSN Catania, offrendo una settimana di gare caratterizzate da precisione, concentrazione e spirito competitivo. Siamo fieri di aver sposato l’idea di Enzo Falzone, oggi presidente del Coni Sicilia, di creare un contenitore multi-sportivo, in onore della Santa Patrona. L’evento dedicato al tiro al segno è presente sin dalla sua prima edizione”.

Le classifiche

Pistola 10 m

1 Felice Di Pasquale — 536

2 Roberta Minissale — 525

3 Maria Aiello — 521

4 Carmelo Alessandro Aiello — 518

5 Chiara Marchese — 518

Pistola – Serie breve

1 Sofia Cantarella — 262

Classifica generale Pistola

1 Francesco Urzì — 370

2 Aldo Liberto — 367

3 Ignazio Battiato — 362

4 Antonio Algeri — 361

5 Gaetano Marino — 358

Carabina 10 m

1 Amy Lee Marchese — 611.5

2 Lisa Rapisarda — 602.3

3 Alessia Carbonaro — 592.5

4 Alessandro Zuccaro — 567.2

5 Andrea D’Imprima — 538.4

Carabina – Serie breve

1 Matilde Mugavero — 207.3

Istruttori

1 Francesco Caltabiano — 368

2 Antonino Tirendi — 344

3 Gabriele Luigi Di Muni — 339

4 Gioacchino Furioso — 322

5 Gaetano Alemanni – 284

