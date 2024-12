Inaugurato questa mattina, con un torneo dell’amicizia, il campo di calcio a 5 di via Cassia, realizzato grazie a un contributo di 97 mila euro, fatto arrivare al Comune di Siracusa dal deputato regionale del Partito democratico Tiziano Spada. In campo, per l’iniziativa organizzata dall’assessore allo Sport del Comune di Siracusa, Giuseppe Gibilisco, le squadre di Inclusione in movimento, Questura e Guardia di Finanza, nonché i ragazzini del quartiere.

“Per un momento all’insegna dello sport – commenta il parlamentare regionale Tiziano Spada – del divertimento, dell’inclusione e della legalità. Con le mie iniziative ho infatti deciso di puntare i riflettori sulle periferie delle città, purtroppo fino a oggi molto spesso dimenticate, per dare un segnale concreto di vicinanza e attenzione a zone molto difficili della nostra provincia. Con l’obiettivo di fornire un’alternativa sana e un luogo di aggregazione sociale a giovani, ma non solo, che rischiano altrimenti di prendere strade sbagliate”.

L’on. Tiziano Spada conclude: “Grazie a Questura, Finanza e Inclusione in movimento per il prezioso momento di questa mattina che dà concretezza all’intento con cui è stato realizzato questo campetto”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.