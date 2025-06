Palermo – In un momento storico segnato da disuguaglianze sociali, disoccupazione e perdita di fiducia nelle istituzioni, nasce il Movimento del Popolo Siciliano, guidato da Tony Guarino, attivista civico e fondatore dell’associazione La Sicilia per i Siciliani.

Guarino, già noto per le sue battaglie in difesa degli ex percettori del Reddito di Cittadinanza e per il suo impegno nelle periferie abbandonate della città, si propone oggi come catalizzatore di un cambiamento profondo, inclusivo e radicato nei valori popolari.





Il movimento nasce dal basso, apartitico e indipendente, con l’obiettivo di ridare voce ai cittadini siciliani e di costruire una Sicilia più giusta, libera e solidale. Tra le priorità: il rilancio dell’occupazione, la tutela dell’ambiente, il rispetto dello Statuto autonomo e la valorizzazione delle risorse locali.

“Non chiediamo il permesso a nessuno per esistere. È il popolo che ha il diritto di decidere. Noi siamo quel popolo”, dichiara Guarino.

Il Movimento invita tutti i cittadini a partecipare alle assemblee pubbliche in programma e ad aderire alle iniziative già attive sul territorio.

Luogo: Palermo, Piazza Zisa , 100, PALERMO, PALERMO, SICILIA

