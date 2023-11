Tony Sperandeo dedica il suo Davi di Donatello a Montemaggiore Belsito in onore della Sagra dell’olio e della mandorla.

di Press Service

09/11/2023

Your browser does not support the video element.

Il tripudio di sapori, di gusto gastronomico, arte e bellezza presenti in un unico evento quello della sagra dell’olio e della mandorla, a Montemaggiore Belsito.

Il grande spettacolo della gastronomia, locale autoctona montemaggiorese, offrira’ ai tanti visitatori, tra gli svariati e variopinti stand, tante meraviglie della terra tipica siciliana.Tante ricchezze potranno essere degustate durante le giornate del 10/11e12 Novembre 2023, in occasione della Sagra dell’ olio e dellamandorla, a Montemaggiore Belsito. Si potra’ entrare a far parte di un curioso ed entusiasmante, viaggio tra la dolcezza del miele artigianale, realtà evidente delle aziende regionali siciliane, che stanno diventando una bellissima realta’ imprenditoriale, alla lavorazione e trasformazione in pregiatissime mandorle e pistacchi in creme, da utilizzare nella gustosissima e raffinata farcitura dei panettoni natalizi montemaggioresi, altra splendida realta autoctona locale. Ad arricchire l’evento, saranno presenti aziende produttruci di paste, caseifici, alle nuove lavorazioni del melograno, alle aromatiche olive condite a dovere. La mandorla e’ la regina dell’evento, gli stand presenteranno : salsiccia aromatizzata alle mandorle, e hamburger, oltre alle altre tenerissime carni .

Saranno attivi caldi forni, che daranno vita a un tripudio di profumi da pasticceria come: i cannoli con crema di mandorle, sfince, crepês pancache, sempre a base di mandorlala 100% e la “Scattata” , (e’ un dolce tipico di Alia, Pa) puramente di mandorle .

Tanti i salumi, legumi, lenticchie. Molta la frutta tipica autunnale come i dolcissimi fichidindia, sapientemente trasformati anche in ricercati liquori artigianali, da mani esperte. Sara’ molto bello ammirare l’esposizione dei mezzi agricoli, come i trattori, alleati d’eccezione nella lavorazione della terra.

Non manchera’ l’arte nella lavorazione artigianale di monili e pietre, che daranno vita ad armoniosi gioielli da indossare. All’arte della pittura in originali tele realizzate da un artista locale montemaggiorese.

Anche gli stand con tante piantine e fiori colorati, si potranno anche trovare piccoli e rari alberelli d’ulivo, che potranno essere piantati e crescere nel tempo all’interno di privati terreni. Tante meraviglie saranno concentrate in uno Street Food, d’eccellenza montemaggiorese.

Giuseppe Mesi

Luogo: Roma, MONTEMAGGIORE BELSITO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 10/11/2023

Data Fine: 12/11/2023

Ora: 17:00

Artista: Tony Sperandeo

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.