Nel cuore pulsante della periferia di Palermo, Tony Velci, un giovane di 21 anni, sta ridando vita all’antica arte della barberia. Originario del quartiere di Borgo Nuovo, Tony ha trasformato la sua passione in una professione con l’apertura di una propria bottega. Questo suo percorso è particolarmente significativo in un contesto dove molti coetanei preferiscono la comodità della vita casalinga, spesso immersi nel mondo virtuale di PlayStation e videogiochi.

Tuttavia, il contributo di Tony va ben oltre la rinascita di un mestiere. È il simbolo di un impegno sociale e di un cuore generoso. Ha infatti il progetto di assistere gli ammalati negli ospedali, offrendo loro servizi di barberia, un gesto di cura per coloro che non possono recarsi dal barbiere di persona.

La dedizione e l’innovazione di Tony non sono passate inosservate. Vincenzo Figuccia, deputato questore dell’Assemblea Regionale Siciliana, ha voluto omaggiare il giovane Velci, riconoscendolo come un esempio luminoso per una Sicilia che cerca lo sviluppo attraverso la valorizzazione delle tradizioni e delle competenze locali. In un’epoca di rapide trasformazioni, storie come quella di Tony dimostrano come la riscoperta e la rivitalizzazione degli antichi mestieri possano non solo creare nuove opportunità economiche, ma anche rafforzare il tessuto sociale e culturale di una comunità.

Luogo: Passo di Rigano, Via Roccazzo , 10

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.