Dal 24 al 27 aprile torna a Cerda il Cynara Festival, imperdibile evento che celebra il carciofo spinoso, prodotto tipico e simbolo della città. Il clou il 25 aprile con la 43ª Sagra del Carciofo.

Il Cynara Festival è un evento che assimila gusto, cultura e tradizione con Cerda, località in provincia di Palermo, che si anima con una serie di eventi che mettono in risalto le tradizioni locali e la gastronomia legata al carciofo. Tra le attività principali: degustazioni gratuite di piatti a base di carciofo, show cooking e laboratori culinari, sfilate di carretti siciliani, gruppi folkloristici, sbandieratori e cortei storici, concerti e spettacoli comici, mercatini artigianali e mostre culturali.

La manifestazione celebra il carciofo spinoso di Cerda, una varietà pregiata, coltivata su circa 700 ettari nel territorio comunale. Dal 1987, un monumento alto circa sette metri dedicato al carciofo troneggia davanti alla Chiesa Madre, simbolo della vocazione agricola della città.

Il Cynara Festival inizierà ufficialmente giovedì 24 aprile alle ore 16:00 con la banda musicale “Maria Santissima dei Miracoli” che suonerà per le vie del paese. A seguire il sindaco di Cerda, l’onorevole Salvo Gerarci inaugurerà la zona espositiva per poi dare inizio alla conferenza d’apertura e alla premiazione delle eccellenze cerdesi con il Premio Cynara presso l’Aula Consiliare con la presenza di Piero Muscari, founder di Eccellenze Italiane. Seguiranno degustazioni con piatti a base di carciofo e intrattenimento musicale con City of Dance Festival.

Venerdì 25 aprile sarà il grande giorno della 43ª Sagra del Carciofo con tantissimi eventi in programma nel corso della giornata, a partire dalla sfilata di vari gruppi folkloristici, all’esibizione dei sbandieratori, alla banda musicale “Vincenzo Bellini” e all’arrivo dei bersaglieri che darà inizio alla “Festa della liberazione” con il suggestivo ed emozionante alzabandiera e l’esecuzione dell’inno nazionale. A seguire degustazioni, intrattenimento musicale e animazione, artisti di strada e l’esilarante comicità di Sicilia Cabaret prima con Claudione e Vespertino e subito dopo di Matranga e Minafò.

Il Festival proseguirà sabato 26 aprile con degustazioni, intrattenimento e l’imperdibile concerto alle ore 22:00 di una delle più iconiche band italiane, I Cugini di Campagna, un pezzo di storia della musica italiana. Al termine del concerto si ballerà fino a notte con intrattenimento musicale, animazione e balli di gruppo. Domenica 27 aprile il Cynara Festival renderà omaggio alla Targa Florio e ai motori con il Raduno delle Vespe a cura del “Vespa Club Caccamo”, con l’evento “Rombo di motori a Cerda” in ricordo della Targa Florio e con il Raduno Auto Ferrari, l’esposizione delle vetture e il giro a bordo dei bolidi con i bambini speciali.

“Il Cynara Festival – dichiara l’onorevole Salvo Geraci, sindaco di Cerda – anche quest’anno vuole essere uno degli eventi enogastronomici di punta in Sicilia e celebra il carciofo spinoso di Cerda, prodotto che identifica la nostra comunità in tutto il mondo. Quattro giorni all’insegna di degustazioni gratuite, show cooking e laboratori culinari con protagonista il carciofo cerdese. Ma anche momenti culturali, concerti, animazione, spettacoli comici, stand gastronomici, mercatini artigianali, sfilate e mostre culturali. Momento clou dell’evento sicuramente la Sagra del Carciofo il 25 aprile, giunta alla 43ª edizione, con tantissimi eventi in programma e la celebrazione della Festa della liberazione. Da non perdere sabato 26 aprile il concerto dei Cugini di Campagna, che hanno fatto la storia della musica italiana. Un evento, il Cynara Festival, che vuole far conoscere ancora di più il carciofo spinoso di Cerda, favorendo i produttori, che devono adattarsi alle nuove esigenze commerciali, con l’auspicio di associarsi o consorziarsi per sviluppare la commercializzazione non solo del carciofo come prodotto di prima o seconda gamma ma anche per la trasformazione del carciofo come prodotto da utilizzare a tutto tondo, con una particolare attenzione anche al confezionamento, con packaging moderni e una presentazione del prodotto attuale con all’interno anche delle ricette in grado di esaltarne le peculiarità.”

Luogo: Cerda, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.