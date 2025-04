Torna a Palermo “Il Sabato del Vignaiolo”, l’atteso appuntamento dedicato al vino indipendente, promosso dalla FIVI (Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti), che si svolge in contemporanea in tutta Italia.

L’evento, in programma sabato 10 maggio, dalle 10 alle 19, trasformerà il Parco di Villa Filippina a Palermo in un vero e proprio villaggio del vino all’aperto, aperto a tutti: dagli appassionati agli operatori del settore, fino a chi è semplicemente curioso di scoprire nuovi sapori. Un’occasione concreta per conoscere il volto umano del vino, dietro ogni bottiglia e ogni calice.

A fare da protagoniste, le cantine siciliane aderenti alla FIVI, aziende che ogni giorno coltivano e producono con cura, restando fedeli alla tradizione, al territorio e a un’idea di viticoltura sostenibile e indipendente. A Villa Filippina, i visitatori potranno incontrare i produttori, ascoltare le loro storie, scoprire da vicino i metodi di lavorazione e naturalmente degustare le etichette, con possibilità di acquisto diretto.

Le attività principali

L’evento includerà le seguenti attività:

Degustazione dei vini di oltre 30 cantine regionali;

Possibilità di acquisto del vino direttamente dal vignaiolo al prezzo di cantina;

Food point a cura del Parco di Villa Filippina;

Oil Bar a cura e con la partecipazione degli Olivicoltori Indipendenti FIOI Sicilia;

Visite ai siti storici tramite la convenzione con CoopCulture – Palazzo Bonocore.

Informazioni utili

Data: Sabato 10 maggio 2025

Orari: dalle 10 alle 19

Luogo: Parco di Villa Filippina, Palermo

Biglietti:

– Online: €18 + prevendita (max €2) su www.coopculture.it

– In loco: €20

Info line: 333 3175217

Sponsor principale: Crédit Agricole

Un’intera giornata per brindare alla passione e all’autenticità del vino artigianale. Un invito a riscoprire il legame profondo tra territorio, persone e sapori.

Luogo: Villa Filippina , Piazza San Francesco di Paola , 18, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 10/05/2025

Data Fine: 10/05/2025

Ora: 10:00

Artista: CoopCulture

Prezzo: 20.00

Link: www.coopculture.it

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.