Con il costante impegno dell’Amministrazione comunale e del comitato organizzatore, torna puntuale anche quest’anno uno degli appuntamenti culturali più attesi del territorio etneo: il Premio Internazionale Giuseppe Sciuti, prestigioso riconoscimento dedicato alle arti visive, giunto alla sua undicesima edizione.

Istituito per onorare la memoria dell’illustre pittore zafferanese Giuseppe Sciuti (1834–1911), il premio celebra l’eredità di un artista che, attraverso una straordinaria produzione pittorica, seppe portare il nome di Zafferana Etnea ben oltre i confini nazionali. Sciuti, nato proprio a Zafferana, mostrò sin da giovanissimo un raro talento, formandosi con maestri di spicco come Giuseppe Distefano, dal quale apprese ornato e prospettiva, e Giuseppe Rapisardi.





Promosso dal Comune di Zafferana Etnea, in collaborazione con l’Associazione Artistico-Culturale Giuseppe Sciuti e con la direzione artistica del Prof. Paolo Giansiracusa, il premio sarà conferito sabato 8 novembre 2025, alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città.

«Il Premio Sciuti rappresenta una delle espressioni più autentiche della nostra identità culturale» – dichiara il Sindaco Salvatore Russo – «ed è per noi motivo di grande orgoglio celebrare, attraverso questo riconoscimento, il valore dell’arte e il legame profondo che unisce la nostra comunità alla figura di Giuseppe Sciuti. Questa iniziativa continua a essere un riferimento culturale di rilievo non solo per Zafferana, ma per l’intero territorio.» A sottolineare l’importanza dell’evento interviene anche l’Assessore alla Cultura, Ata Pappalardo: «L’XI edizione del Premio Sciuti conferma la nostra volontà di sostenere e valorizzare il talento artistico, promuovendo un dialogo aperto tra tradizione e contemporaneità. Il Comune continuerà a investire in percorsi culturali che arricchiscono la vita della nostra cittadina e ne rafforzano la vocazione artistica.»





Fedele ai valori che lo caratterizzano sin dalla prima edizione, il Premio Sciuti continua a distinguersi per la sua attenzione agli artisti italiani e internazionali che contribuiscono all’evoluzione dell’arte figurativa contemporanea, introducendo linguaggi e stili innovativi.

La selezione e l’assegnazione dei riconoscimenti sono curate dal Comitato Organizzatore, presieduto da Graziella Torrisi e composto da Alfio Tropea, Roberta Ferlito, Cetty Previtera, Anna Fichera e Daniele Pennisi. La giuria, presieduta dal Sindaco Salvatore Russo, è formata da Corrado Iozia, Carmine Susinni, Rocco Foiio, Roberta Carchiolo, Giuseppe Cristaudo e Salvatore Pennacchio. L’evento sarà impreziosito dall’intervento musicale del M° Rosario Mangano.





Premiati – XI Edizione del Premio Internazionale Giuseppe Sciuti

Premio alla Carriera – Elio Ruffo

Artista dalla lunga e brillante esperienza, Elio Ruffo si distingue per un percorso coerente e raffinato, capace di coniugare maestria tecnica e profondità espressiva. Il premio alla carriera celebra il suo contributo significativo alla pittura contemporanea e il valore della sua incessante ricerca artistica.

Menzione d’Onore – Elena Tommasi Ferroni

Riconosciuta per uno stile personale e visionario, Elena Tommasi Ferroni ha saputo reinterpretare la figurazione attraverso un linguaggio poetico e incisivo, lasciando un’impronta autentica nel panorama artistico odierno. La Menzione d’Onore rende merito alla qualità del suo percorso creativo.

Premio alla Creatività Giovanile – Taisiia Nikitenko

Giovane artista di grande talento, Taisiia Nikitenko si distingue per una produzione innovativa e sensibile, capace di dialogare con le tendenze contemporanee senza rinunciare a una voce originale. Il premio valorizza la promessa artistica e la visione fresca che caratterizzano il suo lavoro.

Luogo: Comune di Zafferana Etnea, ZAFFERANA ETNEA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.