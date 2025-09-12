Dal 19 al 21 settembre si svolgerà la seconda edizione di Cumulè, il festival del gruppo civico Partecipazione Politica, all’interno del centro culturale Lauraurbana sul lungomare di Mazara.
Saranno tre giornate ricche di contenuti: sei talk, due performance musicali e una teatrale, con ospiti che rappresentano il mondo della politica e della società civile per un evento che vuole mettere in connessione i cittadini con chi ha la responsabilità di governare. La partecipazione continua ad essere la chiave di tutto il festival e del lavoro che ormai da sei anni viene portato avanti dentro e fuori le istituzioni.
E poi non può mancare il buon cibo di strada con Osteria Sapordivino.
Questo il programma completo:
19/09
Ore 16:00 Accoglienza e introduzione del festival
Ore 17 TALK 1 La Periferia al Centro
Amedeo Ciaccheri | Presidente Municipio VIII Roma
Salvatore Inguì | Centro sociale Sappusi Marsala
Ore 19 TALK 2 Restanza: chi salverà il Sud da se stesso?
Carmelo Traina | Presidente Centro Studi Giuseppe Gatì
Alessandro Scibetta | Duna Verde
Ernesto Raccagna | Vicepresidente LCC di Trapani con delega alle politiche giovanili
Facilita Luca Di Noto
Ore 21:00 Minitalk sulla Partecipazione
L’alleanza con i cittadini di PP a confronto con l’alleanza con i consumatori di Coop
Ore 21:30
Vito Ubaldini in “Terra mia, restu cu tia!”
20/09
Ore 17:00
TALK 3 Testamento biologico: chi può decidere il finale?
Dott. Gaspare Lipari | Oncologo palliativista, già Responsabile dell’Hospice di Salemi
On. Giorgio Trizzino | Fondatore Samot ONLUS
On. Giovanni Burtone | Deputato Regionale
On. Cristina Ciminnisi | Deputato Regionale
Facilita Giacometta Gandolfo
Ore 19:00
TALK 4 | Politica: Sostantivo femminile
On. Giovanna Iacono | Deputata Nazionale
On. Dario Safina | Deputato Regionale
Carmen Buglisi | Collettivo Piacere di conoscerci
Facilita Jana Cardinale
Ore 21 Musica con i Qanat
21/09
Ore 17:00
Il nostro avvenire tra terra e mare – ep 1: Agricoltura
On. Nadia Romeo | Commissione Agricoltura alla Camera
On. Antonio Parrinello | i Guardiani del Territorio
Facilita Giacomo Anastasi
Ore 19:00
Il nostro avvenire tra terra e mare – ep. 2 Pesca e Blue Economy
On. Giuseppe Lupo | Europarlamentare Commissione Pesca
Giampiero Cappellino | Gal Pesca Trapani
Natale Amoroso | presidente nazionale AIC Pesca
Filippo Parrino | Presidente Lega Coop Sicilia e vicepresidente nazionale di Lega Coop Agroalimentare
Facilita Mariella Ballatore
Ore 21:00
Musica con Belfiore
Quest’anno ad accompagnare questa sfida sarà Coop, che come gli organizzatori crede che la politica come i rapporti economici siano più giusti se legati ad una alleanza vera con cittadini o consumatori.
Cumulè è un evento autofinanziato, per cui sarà gradito un contributo da ogni partecipante o un supporto liberale tramite il link https://gofund.me/0cd2bba59
