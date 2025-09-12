Dal 19 al 21 settembre si svolgerà la seconda edizione di Cumulè, il festival del gruppo civico Partecipazione Politica, all’interno del centro culturale Lauraurbana sul lungomare di Mazara.

Saranno tre giornate ricche di contenuti: sei talk, due performance musicali e una teatrale, con ospiti che rappresentano il mondo della politica e della società civile per un evento che vuole mettere in connessione i cittadini con chi ha la responsabilità di governare. La partecipazione continua ad essere la chiave di tutto il festival e del lavoro che ormai da sei anni viene portato avanti dentro e fuori le istituzioni.

E poi non può mancare il buon cibo di strada con Osteria Sapordivino.

Questo il programma completo:

19/09

Ore 16:00 Accoglienza e introduzione del festival

Ore 17 TALK 1 La Periferia al Centro

Amedeo Ciaccheri | Presidente Municipio VIII Roma

Salvatore Inguì | Centro sociale Sappusi Marsala

Ore 19 TALK 2 Restanza: chi salverà il Sud da se stesso?

Carmelo Traina | Presidente Centro Studi Giuseppe Gatì

Alessandro Scibetta | Duna Verde

Ernesto Raccagna | Vicepresidente LCC di Trapani con delega alle politiche giovanili

Facilita Luca Di Noto

Ore 21:00 Minitalk sulla Partecipazione

L’alleanza con i cittadini di PP a confronto con l’alleanza con i consumatori di Coop

Ore 21:30

Vito Ubaldini in “Terra mia, restu cu tia!”

20/09

Ore 17:00

TALK 3 Testamento biologico: chi può decidere il finale?

Dott. Gaspare Lipari | Oncologo palliativista, già Responsabile dell’Hospice di Salemi

On. Giorgio Trizzino | Fondatore Samot ONLUS

On. Giovanni Burtone | Deputato Regionale

On. Cristina Ciminnisi | Deputato Regionale

Facilita Giacometta Gandolfo

Ore 19:00

TALK 4 | Politica: Sostantivo femminile

On. Giovanna Iacono | Deputata Nazionale

On. Dario Safina | Deputato Regionale

Carmen Buglisi | Collettivo Piacere di conoscerci

Facilita Jana Cardinale

Ore 21 Musica con i Qanat

21/09

Ore 17:00

Il nostro avvenire tra terra e mare – ep 1: Agricoltura

On. Nadia Romeo | Commissione Agricoltura alla Camera

On. Antonio Parrinello | i Guardiani del Territorio

Facilita Giacomo Anastasi

Ore 19:00

Il nostro avvenire tra terra e mare – ep. 2 Pesca e Blue Economy

On. Giuseppe Lupo | Europarlamentare Commissione Pesca

Giampiero Cappellino | Gal Pesca Trapani

Natale Amoroso | presidente nazionale AIC Pesca

Filippo Parrino | Presidente Lega Coop Sicilia e vicepresidente nazionale di Lega Coop Agroalimentare

Facilita Mariella Ballatore

Ore 21:00

Musica con Belfiore

Quest’anno ad accompagnare questa sfida sarà Coop, che come gli organizzatori crede che la politica come i rapporti economici siano più giusti se legati ad una alleanza vera con cittadini o consumatori.

Cumulè è un evento autofinanziato, per cui sarà gradito un contributo da ogni partecipante o un supporto liberale tramite il link https://gofund.me/0cd2bba59

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.