Con la sua seconda edizione, il Festival “Palpitare di nessi” segna il momento conclusivo di un ricco programma di eventi dedicati al centenario della nascita di Danilo Dolci, educatore e attivista della nonviolenza. Dal 27 al 29 giugno 2025 il Borgo Danilo Dolci a Trappeto sarà il teatro di spettacoli, incontri e dibattiti per riscoprire il messaggio di Dolci, ancora oggi straordinariamente attuale.

L’edizione di quest’anno, arricchita da performance teatrali, tavole rotonde, mostre fotografiche, concerti e incursioni poetiche, vedrà la partecipazione di artiste e artisti nazionali e internazionali. Il Festival intende sottolineare come l’arte, il dialogo e la costruzione di reti tra persone siano strumenti fondamentali per promuovere un messaggio di nonviolenza e di pace.





Le iniziative sono organizzate congiuntamente da Borgo Danilo Dolci S.r.l., Teatro Rebis, Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – ETS, CESIE ETS, Arci Pasol e Amici di Danilo Dolci, con il contributo di Fondazione Effetto Arte ETS, Danilo Dolci – Gesellschaft e FLC CGIL e con il patrocinio del Comune di Partinico. Il Festival prenderà il via venerdì 27 giugno al Borgo Danilo Dolci di Trappeto e si concluderà domenica 29 giugno.

Saranno presenti: Fausto Melluso (Arci Palermo), Carmelo Pollichino (Libera Palermo contro le mafie), Valentina Chinnici (deputata Regione Sicilia), ContadinAzioni, Tiziana Rita Morgante, Annabella Coiro (EDUMANA), Pamela Giorgi (INDIRE), Belinda Dagnino (Fondazione Effetto Arte ETS), Meri Bracalente (Teatro Rebis), Giuseppe Semeraro, Rita Canarezza, Filippo Bologna, Karen Venturini (Università di San Marino), Gabriele Del Grande, Gigi Borruso, Valeria D’Aquila, Alessandra Guagliardito (Museo Sociale Danisinni – Teatro Studio), Giuseppe Dambrosio, Bronstein Collective, Martino Lo Cascio, Stefania Blandeburgo, Alessandro Venza, Alberto Castiglione, Federica Zanetti (Università di Bologna), Università Popolare Danilo Dolci – Trappeto, Alfonso Moscato, Ezio Noto, Francesco Less, Totò Galati, Giacomo Cuticchio, Giuseppe Graffeo, Tania Giordano, Elisa Puleo, Mimmo Cuticchio, Giulio Di Meo.





Il Borgo Danilo Dolci a Trappeto, luogo storico dove l’educatore organizzava i suoi seminari e oggi al centro di un importante percorso di recupero e rigenerazione, sarà il cuore pulsante del Festival. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e aperti al pubblico, offrendo un’opportunità unica per immergersi nell’eredità di Dolci. Durante il festival sarà possibile anche acquistare libri di e su Danilo Dolci: il ricavato contribuirà interamente alla ristrutturazione del Borgo stesso, per permettere di continuare le attività e restituire così alla comunità un luogo simbolo di rinascita. Sarà inoltre possibile effettuare donazioni in loco e tramite IBAN per sostenere ulteriormente i lavori di riqualificazione.

Per consultare il programma in dettaglio, visita la pagina ufficiale del Festival: www.danilodolci.org/festival2025.

Si ringrazia il Comune di Terrasini per il prezioso supporto logistico fornito per la realizzazione del Festival.





Programma del festival

Borgo Danilo Dolci – Trappeto

Ingresso gratuito

Durante i tre giorni del Festival, sospensioni poetiche verranno curate da Meri Bracalente, Giuseppe Semeraro e Rita Canarezza.





Venerdì 27 giugno 2025

11:00 – L’ecologia, il lavoro, l’autodeterminazione territoriale da Danilo Dolci ad oggi. Tavola rotonda a cura di Arci Pasol e Arci Palermo

11:00 – “Quattro e quattr’otto…” Giochi di strada dei nostri nonni. Laboratorio per bambini condotto dal Prof. Filippo Bologna e Associazione Amici di Danilo Dolci

16:30 – Progettare per il Borgo Danilo Dolci: idee degli studenti di Design dell’Università di San Marino. A cura di Karen Venturini, Università di San Marino

17:00 – Il secolo è mobile. Una storia delle migrazioni in Europa vista dal futuro. Monologo multimediale di e con Gabriele Del Grande. Prodotto da ZALAB in collaborazione con CINEMAZERO.

19:00 – The Pickers. Presentazione e proiezione del film documentario di Elke Sasse, vincitore del XVI Festival del Cinema per i Diritti Umani

21:15 – La passione di Stracci. Spettacolo teatrale scritto e diretto da Gigi Borruso. Con Gigi Borruso, Valeria D’Aquila, Alessandra Guagliardito (Museo Sociale Danisinni – Teatro Studio).





Sabato 28 giugno 2025

11:00 – L’ascesa alla felicità. Presentazione del libro di Danilo Dolci, edito da SCE – Spazio Cultura Edizioni di Palermo. A cura di Giorgio Schultze e Barbara De Luca.

12:15 – Dal patrimonio storico alla pratica educativa: la maieutica reciproca a scuola per la pace e la nonviolenza. Dialogo e proposta educativa a cura di INDIRE, Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – ETS, EDUMANA.

16:00 – Il Professore e l’Architetto. Il carteggio tra Tommaso Fiore e Danilo Dolci (1953-1970). Presentazione del libro edito da Libreria Dante & Descartes di Napoli, a cura di Giuseppe Dambrosio.

17:30 – Fra duri scogli: musica del tardo Medioevo e del Rinascimento dall’Italia, dalla Turchia e da altri splendidi luoghi del Levante. Concerto di Bronstein Collective.

18:45 – Insieme per il Borgo dell’Arte in Sicilia – Sostegno artistico al Borgo Danilo Dolci. Incontro a cura di Fondazione Effetto Arte ETS.

19:30 – L’amore sterminato – Vita coraggiosa di Felicia. Spettacolo teatrale scritto e diretto da Martino Lo Cascio con Stefania Blandeburgo. Musica dal vivo di Alessandro Venza, produzione Casa del Contemporaneo. Introduce Libera Palermo contro le mafie.

21:15 – Inchiesta su Danilo Dolci. Proiezione in prima assoluta del documentario scritto e diretto da Alberto Castiglione. Produzione Danilo Dolci – Gesellschaft.

22:15 – Ninna nanna sutta i bummi. Intervento musicale a cura di Alfonso Moscato, Ezio Noto e Francesco Less.





Domenica 29 giugno 2025

11:00 – Le memorie della pesca, del mare, dell’agricoltura e di Borgo di Dio. Laboratorio maieutico a cura di Arci Pasol e Arci Palermo

16:00 – “Accussì mi cuntava me’ nannu, e accussì nuatri a cuntamu…”. Spettacolo teatrale dei ragazzi e delle ragazze del Borgo e delle partecipanti dell’Università Popolare Danilo Dolci – Trappeto. A cura di Associazione Amici di Danilo Dolci. Ideatrici: Cristina Vitale e Libera Dolci. Regia di Totò Galati.

17:00 – L’infanzia di Orlando. Opera dei Pupi. Pupari: Giacomo Cuticchio, Giuseppe Graffeo, Tania Giordano, Elisa Puleo. Adattamento scenico e regia di Mimmo Cuticchio.

20:00 – Deferred Reclaim. Proiezione del cortometraggio di Abdallah Motan, vincitore del Al Ard Film Festival. Riflessione a cura di ContadinAzioni con la partecipazione di Alberto Castiglione.





Mostre e aree tematiche visitabili per tutta la durata del festival:

“In Campo – Storie di legalità e resistenza civile”. Mostra Fotografica a cura di Giulio Di Meo

“Libertà è partecipazione”. Mostra fotografica a cura di Giulio Di Meo, progetto FQTS (Formazione Quadri Terzo Settore), promosso da Forum Terzo Settore, CSVnet e Fondazione CON IL SUD.

Area libri e donazioni per la riqualificazione del Borgo Danilo Dolci

Luogo: Borgo “Danilo Dolci”, via di Dio, TRAPPETO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.