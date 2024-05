Domenica 26 Maggio torna il football americano al Velodromo con i campionati nazionali F3 Flag Football Femminile organizzato dagli Sharks Palermo che vedra la partecipazione di Elephants Catania,Heroes Milano,Mad Cats Milano,Sharks Palermo

Il velodromo ha ospitato molte partite di squadre di Palermo, dove lo sport è molto praticato, e nel 1999 i campionati mondiali di football americano.

Gli interventi del Comune al velodromo hanno riguardato prima il manto erboso in erba sintetica con un trattamento al quarzo che ha permesso l’omologazione da parte della Federazione italiana di football americano. L’Amg si è occupata delle certificazioni elettriche e negli spogliatoi sono stati sistemati gli impianti idrici. Proseguono i lavori sui servizi igienici della tribuna scoperta per ottenere l’agibiltà al pubblico per seimila posti. Più tempo, invece, servirà per la manutenzione della tribuna coperta con un progetto di riqualificazione che costerà circa 650 mila euro. La nuova pista per il ciclismo, invece, costerà circa 380 mila euro.

Luogo: Velodromo Paolo Borsellino, Via Giuseppe Lanza di Scalea, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 26/05/2024

Data Fine: 26/05/2024

Ora: 11:00

Artista: Football americano

Prezzo: 0.00

