Il tema centrale di quest’anno sarà la dimensione dell’ecologia integrale in cui umanità, natura e cura dell’ambiente vengono pensati come aspetti profondamente collegati e interdipendenti.

Il prossimo 22 Aprile, infatti, in occasione della 53a Giornata Mondiale della Terra, il filo conduttore che accompagnerà la giornata partirà dallo slogan “Una scuola aperta alla città, una città aperta al mondo” e dalla domanda “qual è il mondo che sogniamo e che ci impegniamo a costruire?”.

Sono previsti diversi laboratori e attività sportive, fruibili gratuitamente da tutti: dai più piccoli ai giovani coinvolgendo pure adulti e famiglie.

Il Gonzaga City Day di quest’anno è pensato anche come una tappa di un itinerario che condurrà all’incontro con Papa Francesco previsto il prossimo 10 Giugno.

L’intenzione è quella di offrire alla cittadinanza la possibilità di godere degli ampi spazi verdi del campus, facendo sperimentare, ai giovani di tutte le età e alle famiglie, occasioni di creatività, di sport, di divertimento, di gioco intergenerazionale ed inclusivo.

I laboratori si concentrano su 8 aree tematiche che caratterizzano la proposta educativa del Gonzaga: Sport & Salute, Ecologia & Ambiente, Digitale &Tecnologie, Arte & Creatività, Cittadinanza Globale & Multilinguismo, Spiritualità & Scelte di Vita, Sociale & Politico, Culture & Comunicazione. Per ognuno di questi ambiti saranno proposti da docenti ed educatori del campus (Scuola, International School Palermo, Polisportiva) alcuni laboratori (in italiano o in inglese) e attività sportive specifiche per ogni fascia d’età: 3-5 anni, 6-10 anni, 11-13 anni e 14-18 anni, della durata di 1h e 30. Molti laboratori sono aperti anche agli adulti, in forma di dinamica genitori-figli. Al termine di un turno di laboratorio, chi lo desidera potrà proseguire scegliendo e partecipando ad un altro laboratorio del turno successivo; in questo modo si potranno fare diverse esperienze divertenti e stimolanti.

“Dobbiamo prendere coraggiosamente coscienza che la crisi ambientale e relazionale che viviamo può essere affrontata dedicando attenzione all’educazione di chi domani sarà chiamato a custodire la casa comune – afferma p. Vitangelo Denora, direttore generale del Gonzaga Campus -. La proposta non è solo per alcuni ma per tutti. Pertanto, crediamo che vivere una giornata all’insegna del gioco, dei laboratori, dello sport e dell’ecologia integrale …possa essere un’occasione bella che offriamo alla città e che ci offriamo reciprocamente, condividendola con tutti coloro i quali desiderano recuperare il piacere di stare insieme. L’appuntamento si pone l’obiettivo di chiamare tutti – governi, imprese, cittadini – ad investire nel nostro Pianeta e nelle generazioni future. Agire ora per proteggere la salute, le nostre famiglie e l’ambiente. Innovare subito per provare ad invertire la rotta. Costruire sin da ora un futuro più sostenibile e più equo. Il futuro del pianeta è il futuro dei suoi abitanti”.

Per conoscere il programma della giornata clicca qui: https://gonzagacampus.it/cityday2023

