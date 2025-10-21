Da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre, Piazza Verdi a Palermo – a fianco del Teatro Massimo lato via Cavour – ospiterà una nuova edizione del Mobility Expo, il salone boutique organizzato dalla rivista Sicilia Motori. La manifestazione, dedicata alla mobilità ed alle innovazioni del settore automobilistico, offrirà al pubblico l’opportunità di ammirare alcune delle più recenti novità in arrivo sul mercato. In esposizione, sia di giorno che di notte, i modelli di Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Jaecoo, Jeep, Kia, Lancia, Leapmotor, Omoda, Opel e Peugeot. A rappresentare i diversi brand saranno le concessionarie ufficiali Astercar (Kia), Nuova Sicilauto (Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Jeep), R.Star (Omoda e Jaecoo) e Stellantis&You (Citroën, Leapmotor, Opel e Peugeot).





Durante i tre giorni di svolgimento della manifestazione, i visitatori potranno prenotarsi direttamente presso gli stand per svolgere degli esclusivi test drive, che si svolgeranno presso le sedi delle concessionarie. A tutti coloro che si registreranno sarà riservato un omaggio speciale. Il Mobility Expo by SM – denominazione assunta lo scorso anno dopo le prime edizioni estive del 2022 e 2023, organizzate a Mondello – verrà inaugurato ufficialmente alle ore 10 di venerdì. Da quel momento e fino alla mezzanotte di domenica 2, le vetture resteranno in esposizione in Piazza Verdi, permettendo ai visitatori di conoscere nel dettaglio le caratteristiche dei vari modelli anche grazie ai QR Code collocati accanto a ciascun esemplare.



Luogo: Palermo, Piazza Verdi, PALERMO, PALERMO, SICILIA

