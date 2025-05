Dal 7 al 9 maggio, tornei e gare in tre luoghi iconici della città, con la tradizionale sfilata in via Etnea (dalle 15.00 raduno dalla villa Bellini direzione piazza Università). Sospese le attività didattiche.

Vent’anni e non sentirli! Sono gli anni compiuti dal Palio d’Ateneo, che torna da mercoledì 7 a venerdì 9 maggio per la 20° edizione con tutto il suo fascino, la sua goliardia agonistica, e la voglia di condividere, per dare agli studenti universitari di Catania tre giorni di divertimento e sport.

L’evento rappresenta l’indissolubile legame tra la massima istituzione accademica e la polisportiva catanese. Connubio tra Università di Catania e il Cus – Centro universitario sportivo -, che vedrà la partecipazione di tutti i dipartimenti dell’Ateneo.

Per tale ragione, a partire dalle ore 14.00 di mercoledì 7 maggio, e per le intere giornate di giovedì 8 e venerdì 9 maggio, sono sospese tutte le attività didattiche.

Dalle ore 15.00 di mercoledì 7 maggio, gli studenti partecipanti si raduneranno in via Etnea, all’altezza dell’ingresso principale della Villa Bellini dove, dalle ore 16.00, è previsto l’avvio della parata che si svilupperà lungo la via Etnea in direzione piazza Università. Qui, per le 17.00 circa, si darà l’ufficiale apertura alla 20° edizione del Palio d’Ateneo con i saluti istituzionali del Magnifico Rettore, del presidente del Cus e delle autorità locali.

20° edizione: numeri in crescita per un format atteso dagli studenti

Il 20° Palio organizzato dal Cus Catania e dall’Università di Catania, è l’edizione dei numeri: tre giorni di gare in tre location diverse (piazza Università, impianti sportivi del Centro universitario etneo, e il villaggio turistico Le Capannine alla playa). 13 le squadre dei vari Dipartimenti, 251 atleti per team, per un totale di 3.263 studenti-atleti pronti a sfidarsi nelle 41 discipline previste. Ed ancora circa 4.000 persone, tra studenti, tifosi, accompagnatori e membri dello staff organizzativo, che animeranno le sedi delle gare, rendendo il Palio un’esperienza indimenticabile di sport, passione e aggregazione.

Il Palio d’Ateneo è un appuntamento atteso dagli studenti e non solo, diventato tradizione, patrimonio della città. È un’autentica Olimpiade universitaria, che vede contrapposti i vari dipartimenti dell’Ateneo suddivisi in squadre per trionfare, e cercare di spodestare i detentori del titolo 2024, aggiudicato da Ingegneria.

“Il Palio d’Ateneo – dice il Magnifico Rettore, Francesco Priolo – è un appuntamento che attendiamo con grande piacere ed emozione: è l’occasione in cui la città riscopre, in maniera tangibile, la sua anima universitaria, vivace e dinamica, grazie all’energia contagiosa dei giovani. Tutti i cittadini potranno vedere il centro storico animarsi grazie alla presenza di migliaia di studenti e studentesse, con le loro magliette colorate, pronti a sfilare con entusiasmo e a sfidarsi in un clima di sana competizione per rappresentare con orgoglio i propri dipartimenti. Questo evento, lo sottolineiamo ogni volta, non è solo un momento di sport e divertimento, ma anche una vera e propria festa della comunità accademica, che ricorda a tutti quanto l’università sia una parte essenziale di questa città. L’Università di Catania è infatti un motore di cultura, di crescita e di innovazione; una realtà che forma talenti riconosciuti e apprezzati in tutto il mondo, e che allo stesso tempo contribuisce, ogni giorno, allo sviluppo sociale ed economico del territorio. L’università è di tutti, è il messaggio che vogliamo lanciare, e deve essere vissuta da tutti, come patrimonio comune di conoscenza, passione e futuro”.

“Quest’anno celebriamo la 20° edizione del Palio d’Ateneo, l’eccellente combinata tra sport, divertimento, condivisione e aggregazione entrato di diritto nel tessuto sociale di Catania – dichiara il presidente del Centro universitario sportivo etneo, Massimo Oliveri -. È l’appuntamento goliardico sportivo atteso dalle studentesse e dagli studenti, capace di coniugare le bellezze della città e di attrarre un pubblico sempre più vasto come dimostrano i numeri in costante crescita. Saranno tre ricchissime giornate di festa che inizieranno come da tradizione, dalla sfilata in piazza Università, diventata il simbolo del Palio, che aprirà le danze alle migliaia di giovani che parteciperanno alla competizione. Dal gioiello architettonico della piazza Università, la festa proseguirà sul litorale sabbioso della Playa fino al rientro negli impianti del Cus dove si svolgeranno il numero prevalente di gare e sarà decretato il Dipartimento vincitore”.

Il Palio è l’appuntamento della primavera universitaria catanese, ma la sua risonanza oltrepassa i confini cittadini vista la partecipazione degli studenti provenienti dalle province della Sicilia orientale. La “tre giorni di gare goliardiche universitarie” vede la presenza delle istituzioni cittadine e non solo, quali l’ARS Assemblea Regionale Siciliana, l’assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo, il Comune di Catania, Fce e Amts, Decathlon, Sibeg, Radio Zammù e il villaggio turistico Le Capannine, sempre più partecipi dell’evento.

Il “Palio Eunice” e il sostegno alla Fondazione AIRC

EUNICE – Si rinnova la tradizione iniziata lo scorso anno, di sport e cooperazione internazionale. Il Palio conferma la dimensione cosmopolita ospitando per il secondo anno consecutivo il “Palio Eunice”. L’Università di Catania fa parte delle “European Universities”, l’alleanza transnazionale di istituti di istruzione superiore di tutta l’UE che si uniscono a beneficio di studenti, docenti, enti pubblici e imprese. Gli studenti delle università partner di Eunice provenienti da Italia, Belgio, Polonia, Portogallo e Spagna si sfideranno in gare sportive a loro dedicate. Ogni ateneo sarà rappresentato da due studenti e la coppia che avrà maturato il punteggio più alto conquisterà il 2° Palio Eunice.

IL PALIO E LA RICERCA MEDICA – In occasione dell’edizione 2025 del Palio d’Ateneo, il CUS Catania si schiera al fianco della Fondazione AIRC, ospitando nei giorni 7 e 9 maggio i volontari AIRC che distribuiranno le azalee della ricerca, pianta simbolo della festa della mamma e della lotta contro i tumori che colpiscono le donne.

TRASPORTI – Grazie alla fattiva collaborazione con FCE e AMTS, sarà possibile raggiungere i teatri di gara e la cittadella universitaria di Catania in diverse modalità:

• In METRO FCE fino alla fermata “Milo” e proseguendo con il servizio Metro Shuttle che collega la metro alla Cittadella Universitaria con una frequenza di 1 bus ogni 10 minuti nelle fasce di maggiore affluenza. Il servizio Metro Shuttle è utilizzabile da chiunque in possesso di un titolo di viaggio valido per la metro FCE.

• In BUS AMTS utilizzando diverse linee:

o BRT1, 442, 556, 901, 628R > fermata “Doria” di Viale Andrea Doria

o BRT1 e 442 > fermata “Cittadella Ovest” di Via Santa Sofia

o BRT1 > fermata “Cittadella Est” di Via Passo Gravina

o 901 > 2 fermate all’interno della Cittadella o fermata “Santa Sofia Cittadella”

Per chi non potesse rinunciare all’uso dell’automobile, si invita alla condivisione del mezzo con altri partecipanti e di lasciare la vettura nel parcheggio gratuito di Via Zenone, dal quale è possibile raggiungere il Cus con il servizio Metro Shuttle.

Il raggiungimento del Villaggio turistico “Le Capannine” – per il secondo giorno di gara -, sarà agevolato grazie al potenziamento della linea D predisposto da AMTS.





_______________ PROGRAMMA GARE _______________

Primo giorno – mercoledì 7 maggio: come da tradizione anche quest’anno il Palio si aprirà con la parata degli studenti che sfileranno con i colori rappresentativi del Dipartimento. Il corteo interesserà il cuore del centro storico della città nel tratto compreso tra la Villa Bellini e la piazza Università. A seguire l’apertura ufficiale delle gare con le prime 3 competizioni (gara podistica, limbo e il torneo di Dodgeball).

Secondo giorno – giovedì 8 maggio: il Villaggio turistico “Le Capannine”, sul litorale Kennedy della Playa di Catania, ospiterà le 12 gare previste (i tornei maschili e femminili di: beach tennis, beach volley; il beach soccer maschile, e le attività a squadre miste: tamburelli, tiro alla fune on the beach, canoa K2, dragone zavorrato, cross training beach, torneo di scopone scientifico e il dragon boat).

Ultimo giorno – venerdì 9 maggio: gli impianti del Cus (alla Cittadella universitaria), ospiteranno le ultime 25 gare e la proclamazione del dipartimento che vincerà l’edizione 2025.

Atletica in primo piano con le gare di: 400 mt (F) Run for teachers, 600 mt (M) Run for teachers, 100 mt (M), 100 mt (F), 800 mt (M), 800 mt (F), Staffetta 4 x 100 (M), Staffetta 4 x 100 (F), Staffetta con i sacchi 8 x 25 m (Mista), Tiro alla fune on the green (Misto).

I tornei di: volley (F), volley (M), calcio a 5 (F), calcio a 6 (M), Flag rugby (Misto), Tennistavolo (M), Tennistavolo (F), Calcio balilla (misto), CROSS – Training (misto), briscola (misto), Rowing (F), Rowing (M) e Rowing Staffetta (Mista); Arrampicata sportiva (M), Arrampicata sportiva (F).





