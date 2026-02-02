Torna a Palermo l’appuntamento con la “Visita delle sette chiese”, in programma domenica 8 febbraio. Ad organizzarla la Parrocchia di Santa Maria della Pietà, in collaborazione con Sant’Ippolito e Santa Maria La Nova, con la compagnia dell’Immacolata e San Filippo Neri, l’Associazione Identità Giovane e i ragazzi dell’Oratorio Vivo della Kalsa.

I fedeli potranno ripercorrere un itinerario spirituale e culturale di origine medievale. Nel XVI secolo, San Filippo Neri lo proponeva a Roma come alternativa agli eccessi del carnevale, soprattutto per i giovani.



“Quest’anno – afferma il parroco della Kalsa e rettore del santuario di Santa Teresa Don Giuseppe Di Giovanni – la ‘Visita delle sette chiese’ ci permetterà di scoprire altri meravigliosi luoghi di culto, alcuni ben noti ai palermitani, altri meno visitati ma altrettanto ricchi di storia e di cultura che scopriremo nel corso della giornata. Lungo il cammino, da San Domenico al Capo, i momenti di preghiera, le riflessioni, i canti e la visita artistica delle chiese renderanno l’esperienza gioiosa e consentirà di portare la speranza del Vangelo nel cuore della comunità”



Il raduno è alle 15.30 a Piazza San Domenico da dove prenderà avvio il percorso che toccherà la visita della chiesa e del convento. Nelle tappe successive saranno visitate le chiese di San Gioacchino (al collegio di Santa Maria dell’Olivella), del “Signuruzzu” e Sant’Agostino. Il pellegrinaggio continuerà con le visite al Collegio di Maria al Capo e all’Oratorio di San Marco. La settima e ultima tappa sarà la Chiesa di San Marco, dove i fedeli avranno l’opportunità di visitare i luoghi del Beato Giacomo Cusmano.

La serata si concluderà con la Santa Messa, alle 18, celebrata dal parroco della Kalsa, don Giuseppe di Giovanni.



Luogo: Piazza San Domenico, Piazza San Domenico, PALERMO, PALERMO, SICILIA

