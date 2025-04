Torna l’ appuntamento con “La Pasqua solidale di Aslti”, l’associazione siciliana per la lotta contro le leucemie e i tumori infantili, a Palermo per due domeniche consecutive: il 6 e il 13 aprile, dalle 10 alle 18, (nello stand in via Libertà, angolo via Mazzini). I volontari saranno presenti nelle piazze siciliane, ma la campagna di solidarietà è già partita con la possibilità di ordinare on line attraverso “lo shop di Aslti”, all’indirizzo www.liberidicrescere.it/shop/.

Con un contributo di 15 euro, si potrà acquistare un uovo di cioccolata al latte o fondente con un portachiavi-peluche come sorpresa ; con la donazione di 20 euro, invece, si potrà scegliere la colomba artigianale (prodotta dai fratelli Scaccia di Montemaggiore Belsito), al pistacchio, al limone e cioccolato bianco, e mandorlata. Mentre versando 6 euro, si potrà optare per una scatola con all’interno 150 gr. di ovetti di cioccolato.





”Ogni campagna solidale è un importante occasione per fare conoscere i progetti di Aslti, afferma Antonella Gugliuzza , presidente di Aslti – invitando la comunità a sostenere la nostra mission “In Ospedale come a casa”, mission che offre diversi servizi per migliorare l’accoglienza e l’assistenza delle famiglie dei nostri piccoli pazienti. Fondamentali negli anni sono stati “Casa Aslti” e la “Navetta Amica”: grazie al contributo dei nostri sostenitori, abbiamo potuto ospitare centinaia di famiglie e percorso migliaia di chilometri per tutta la Sicilia con l’obiettivo di accompagnare i bambini da casa in ospedale e viceversa, sollevando così le famiglie da un peso economico non indifferente durante il percorso di cura”.







La direttrice dell’area operativa di Aslti, Ilde Vulpetti sottolinea invece “il ruolo di centinaia di volontari che contribuiscono al successo delle campagne di solidarietà dell’associazione e dei progetti che ne conseguono, volontari che da anni sostengono Aslti ma anche tanti nuovi uomini e donne di tutte le età che hanno deciso di collaborare alle nostre iniziative con entusiasmo e impegno”.



Le uova e le colombe pasquali di Aslti saranno presenti anche il 5 e il 6 aprile, in piazza Garibaldi, a Cefalù”, il 6 aprile a Cinisi, Partinico e Balestrate, e il 13 aprile in piazza Margherita, a Castelbuono.

