Torna l’appuntamento con Spiagge e Fondali Puliti nel fine settimana dal 12 al 14 maggio

di Press Service

11/05/2023

Dal 12 al 14 maggio 2023 torna in tutta Italia il fine settimana di Spiagge e Fondali Puliti, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio e alla pulizia dei rifiuti abbandonati lungo le coste della nostra Penisola e che vedrà in azione centinaia di volontari e cittadini di ogni età. Motto di questa 33esima edizione sarà “Chi ama la spiaggia, la tratta con i guanti”, una vera e propria call to action che ha l’obiettivo di lanciare un messaggio chiaro sull’importanza della tutela dell’ecosistema marino e su quanto l’impegno di ognuno di noi, unito ad uno stile di vita più sostenibile, possa davvero fare la differenza.

In Sicilia, gli appuntamenti di Spiagge e Fondali puliti rientrano nell’ambito della campagna Sicilia Munnizza Free.

Venerdì 12 maggio

Puliamo foce e spiaggia del Fiumedinisi! Appuntamento dalle ore 08.30 alle 12.00. Punto d’incontro Via XX settembre lato mare Nizza di Sicilia. Iniziativa realizzata dal circolo Legambiente Alì Terme con il supporto dell’amministrazione comunale, protezione civile, pro loco, associazioni del territorio.

Circolo Legambiente Trapani. Iniziativa di pulizia di una spiaggia a Erice, nella zona tra Pizzolungo e San Cusumano, con i ragazzi e ragazze dell’Istituto alberghiero. Inizio alle ore 10

Palermo. Pulizia-denuncia del litorale di Romagnolo. Presenti alcuni bimbi/e di una scuola di Brancaccio. Ritrovo ore 9:30 di fronte all’ospedale Buccheri La Ferla. L’iniziativa è organizzata dal Circolo Legambiente Palermo e si svolge con la collaborazione di Biotherm.

Iniziativa di pulizia della spiaggia Maddalusa che si inquadra nelle attività di educazione ambientale sull’obiettivo 14 dell’agenda 2030 dell’ONU che il Circolo Rabat fa in coordinamento con le Riserve Naturali Macalube di Aragona e Grotta di Sant’Angelo Muxaro gestite da Legambiente Sicilia. La pulizia coinvolgerà gli alunni delle prime classi della scuola secondaria inferiore dell’I.C. Esseneto di Agrigento. Appuntamento alla spiaggia Maddalusa alle ore 8.30! L’iniziativa si svolge con il supporto di Very Mobile.

Sabato 13 maggio

Alì Terme. Puliamo la spiaggia e la foce di Fiumedinisi! Parteciperanno a questa attività, oltre ai volontari del Circolo Legambiente Alì Terme, anche la Proloco e il servizio civile di Alì Terme. Iniziativa realizzata con il supporto dell’amministrazione comunale. Appuntamento in via Tiro a Segno dalle 8 alle 12

Palermo. Il circolo Legambiente Mesogeo, insieme alle associazioni facenti parte del Manifesto per il Contratto di Fiume e di costa della valle dell’Oreto, provvederà alla rimozione dei rifiuti lungo la costa in vicinanza del porticciolo della Bandita. Appuntamento alle ore 9.30 in Via Messina Marine angolo via Laudicina di fronte al supermercato. L’iniziativa è realizzata con la collaborazione di Biotherm.

PuliAmo le Spiagge e le trattiamo coi guanti! insieme ci divertiremo! Appuntamento alla spiaggia Trappeto con il Circolo Legambiente “Gino Scasso” di Partinico.

Domenica 14 maggio

Appuntamento con il Circolo Legambiente Agira alle 8:30 presso la sede del Circolo, per una iniziativa di pulizia delle sponde del fiume Agira-Gagliano.

Pulizia simbolica delle Spiagge dello Stretto, per promuoverne la bellezza in un contesto che è Patrimonio dell’Umanità. Appuntamento con il Circolo Legambiente dei Peloritani alle ore 9.00 presso il Lido Principe a Sant’Agata.

Il circolo Legambiente Bagheria e d’intorni, dopo essersi battuto ed avere ottenuto la riapertura, organizza Spiagge e fondali puliti a Santa Flavia, alle secche di Solanto. Appuntamento alle ore 16.00.

Venerdì 19 maggio

Iniziativa di pulizia della spiaggia Maddalusa che si inquadra nelle attività di educazione ambientale sull’obiettivo 14 dell’agenda 2030 dell’ONU che il Circolo Rabat fa in coordinamento con le Riserve Naturali Macalube di Aragona e Grotta di Sant’Angelo Muxaro gestite da Legambiente Sicilia. La pulizia coinvolgerà le quarte classi della scuola primaria dell’I.C. Rita Levi Montalcini di Agrigento. Appuntamento alla spiaggia Maddalusa alle ore 8.30! L’iniziativa si svolge con la collaborazione di Very Mobile.

Palermo, spiaggia di Romagnolo, che sin dagli anni 60, è stata la principale della città, divenuta oramai una discarica allargando la costa verso il mare. Si sta tentando, con notevole difficoltà, di riqualificare l’intera costa Sud restituendo alla cittadinanza la lunga spiaggia ai Palermitani. La giornata vuole aumentare la sensibilità nei confronti delle istituzioni e dei cittadini. Appuntamento con il Circolo Palermo Futura alle ore 9:30 zona Romagnolo in Via Messina Marina di fronte centro Conad.

Domenica 21 maggio

Il paese scomparso ” FONDACO NUOVO ” si trova nel territorio di Melilli, fra Siracusa e Priolo Gargallo. All’inizio degli anni 70 durante la costruzione dell’ISAB gli abitanti di Fondaco Nuovo furono costretti ad abbandonare le proprie abitazioni, con le buone o cattive maniere. Il Circolo “Timpa Ddieri” ogni anno organizza Spiagge e Fondali Puliti in un tratto di spiaggia per sensibilizzare le Industrie a fare le dovute bonifiche. Appuntamento a Marina di Melilli, dopo il passaggio a livello, 50m verso il mare, dalle 9:30 alle 12:30.

Sabato 3 giugno

Pachino. Attività di sensibilizzazione sulla corretta fruizione delle spiagge e sul rispetto dell’ambiente: iniziativa di pulizia con il Circolo Piazzambiente, dalle 14 alla spiaggia Punta delle Formiche.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.