Il presidente FITP Giorgio Giordano ha saluto l’inizio del torneo: “Appuntamento esemplare per il nostro movimento. Sempre piu circoli hanno capito l’importante di eventi simili”

SOLARINO (SIRACUSA) – Mancano meno di sette giorni al primo “play” della dodicesima edizione dei tornei ITF femminili di Solarino, appuntamento che, dalla Sicilia, si è guadagnato un posto di rilievo nel panorama tennistico internazionale.

Quest’anno l’ITF W35, organizzato in provincia di Siracusa dal tournament director Renato Morabito, presenta due importanti novità che aggiungono valore e appeal globale all’evento: un montepremi complessivo di 90.000 dollari e, per la prima volta, la partecipazione di una tennista africana.





L’edizione 2025, come quella 2024, è impostata sullo svolgimento di tre tornei consecutivi. Domenica 2 marzo prenderanno il via le ‘quali’ dell’ITF W35 “Terranova Cup”, a cui seguiranno la “Global Pharma Cup” e la “SPC Cup”, che chiuderà la manifestazione il 23 marzo.

La tappa solarinese dell’ITF World Tennis Tour è ormai un appuntamento storico all’interno di un movimento tennistico regionale che solo recentemente, grazie all’impulso del presidente FITP Giorgio Giordano, ha capito l’importanza di ospitare il tennis internazionale in Sicilia.

“Mi complimento con Renato Morabito per essere riuscito, anche quest’anno, a inserire nel calendario internazionale i tre tornei femminili di Solarino – ha dichiarato il presidente FITP Sicilia, Giordano –. Conosco le difficoltà che comporta l’organizzazione di questo tipo di eventi e Morabito, con professionalità, ha saputo garantire un appuntamento fisso per gli appassionati del tennis internazionale femminile”.





Giordano ha poi aggiunto: “Il tennis internazionale è di casa in Sicilia. Oltre Solarino, avremo il WTA 125 al Country di Palermo, gli ITF maschili e due tornei internazionali juniores. I circoli hanno accolto il mio invito a organizzare eventi internazionali perché ne hanno compreso l’importanza per il movimento tennistico siciliano. Questi appuntamenti offrono ai tennisti italiani l’opportunità di fare esperienza in campo internazionale, anche grazie alle wild card. Non a caso, i risultati a livello internazionale sono migliorati con l’aumentare dei tornei organizzati negli ultimi anni. Per la Sicilia, queste competizioni assumono un significato ancora più rilevante, e per questo ringrazio nuovamente Renato Morabito: sono appuntamenti che infondono entusiasmo”.

La conferenza stampa di presentazione delle tre tappe dell’ITF W35 di Solarino si svolgerà il 1° marzo, alle ore 11:30, presso la sala conferenze dello Zaiera Tennis Resort.

