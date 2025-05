Scorre inesorabile la sabbia nella clessidra del countdown del Tennis Club Caltanissetta che si prepara ad accogliere, sui propri campi in terra rossa, una settimana di grande tennis, dall’1 all’8 Giugno 2025, con il Torneo Internazionale Città di Caltanissetta Trofeo BCC. Un appuntamento che rinnova la prestigiosa tradizione tennistica del capoluogo nisseno.

Monta l’attesa anche per la conferenza stampa di presentazione in programma venerdì 23 maggio, alle ore 10.30, al Tennis Club Caltanissetta, nel corso della quale saranno resi noti i dettagli dell’organizzazione e tutte le novità relative a questa edizione. Sarà un’occasione imperdibile per conoscere da vicino l’evento, le aspettative degli organizzatori e l’impatto che un torneo di questo calibro ha sulla promozione dello sport e sull’immagine della città di Caltanissetta. Presenti il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, l’assessore allo Sport Toti Petrantoni, il presidente de la BCC “G. Toniolo” e San Michele di San Cataldo Salvatore Saporito ed il presidente del Tennis Club Caltanissetta Claudio Miccichè.

Questo evento è patrocinato e sostenuto dal Comune di Caltanissetta e dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. La presenza de la BCC “G. Toniolo e San Michele di San Cataldo” come title sponsor, inoltre sottolinea il forte legame tra l’evento sportivo e il tessuto economico e sociale del territorio.

L’ITF ha diffuso la lista dei tennisti in gara a Villa Amedeo a partire da lunedì 3 giugno. Due giorni prima invece, si giocheranno le qualificazioni.

In base alla classifica di questa settimana, il numero uno è il 21enne polacco Maks Kasnikowski, numero 244 al mondo (best ranking 168), abile giocatore che lo scorso anno ha vinto il Challenger di Poznan in Polonia e quello di Oeiras in Portogallo, oltre all’M25 di Kiseljak. Non mancheranno il vincitore dello scorso anno, il francese Lilian Marmousez, ed il semifinalista, l’italiano Gabriele Piraino. Il numero due del tabellone, è il solido spagnolo Carlos Sanchez Jover (266), che si è già aggiudicato tre M15 nel 2025: due in Turchia e quello di Valencia.

La kermesse rappresenta un’importante vetrina per giovani talenti emergenti e un’occasione imperdibile per gli amanti siciliani del tennis di vedere in azione le promesse e giocatori già affermati nel panorama internazionale.





Luogo: Villa Amedeo

