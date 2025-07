Concordate con il Sindaco di Torre del Greco Mennella le linee di azione di comune interesse istituzionale

Il Contrammiraglio (CP) Gaetano Angora, Direttore Marittimo della Campania e Comandante Regionale della Guardia Costiera, mercoledì scorso 9 luglio ha effettuato una visita istituzionale alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Torre del Greco. L’Ammiraglio Angora è stato accolto dal Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto, Capitano di Fregata (CP) Leonello Salvatori con il quale si è intrattenuto sulle principali tematiche marittime, portuali e ambientali dell’area di competenza che include le Città costiere di Torre del Greco, Portici ed Ercolano, nonché la Città di San Giorgio a Cremano e tutta la Provincia di Benevento. Il Direttore Marittimo conosce alla perfezione le necessità e le criticità dell’ambiente marittimo vesuviano avendo ricoperto dal 2007 al 2010 il ruolo di Capo del Compartimento Marittimo e Comandante della Capitaneria di Porto di Torre del Greco. Nel corso della visita ha incontrato il personale militare e civile della sede, esprimendo la propria vicinanza al servizio che la Capitaneria rende alla comunità marittima e riconoscendo il pregio di un contesto caratterizzato da un’alta valenza turistica, una consolidata portualità e da una fiorente cantieristica navale. A chiusura dell’incontro il Direttore Marittimo Angora e il Comandante Salvatori si sono recati al Comune di Torre del Greco per incontrare il Sindaco Luigi Mennella. L’Ammiraglio Angora ha assicurato la piena disponibilità dell’Autorità Marittima nella ricerca di soluzioni condivise per la tutela dell’ambiente e le attività legate agli usi pubblici del mare e del porto. Si è discusso con il Sindaco della collaborazione iniziata da tempo tra l’Autorità Marittima e l’Amministrazione comunale, in particolare circa lo sviluppo delle attività legate alla “Blue Economy” e le azione di comune interesse istituzionale. Presso il Circolo Nautico di Torre del Greco l’Ammiraglio Angora, a conclusione della sua visita, ha incontrato il presidente ed i membri dell’Assemblea dell’Associazione Circoli Nautici della Campania (ACNC).

Harry di Prisco





Luogo: Capitaneria di Porto, TORRE DEL GRECO, NAPOLI, CAMPANIA

