Sarà online dal 5 agosto 2025 “PASSERÀ”, il nuovo brano del duo Bellamorèa, formato dai fratelli Francesco ed Emanuele Bunetto, artisti, insegnanti e cantautori impegnati da anni nella promozione della cultura, della legalità e del benessere sociale attraverso la musica.

Il brano – trentesimo videoclip ufficiale del duo – (quello del 5 agosto 2025 è il 30esimo videoclip pubblicato dei bellamorèa) – una riflessione musicale sulla resilienza, dedicata in particolare agli studenti, adolescenti e giovani che affrontano sfide personali, emotive e sociali. Un messaggio di conforto e speranza: “Quel che importa è pensare che comunque… passerà!”. Ad accompagnare i Bellamorèa in questa potente ballata contemporanea, c’è l’energia del Gospel Vibes, con la partecipazione straordinaria di Andrea Azzurra Gullotta, del noto presentatore Ruggero Sardo e la direzione di produzione di Massimo Nicotra. Il videoclip è stato girato in una location simbolica: lo storico teatro Gatto Blu di Catania.





UN OMAGGIO A CAMILLERI E ELVIS, TRA DIALETTO E GOSPEL

Il titolo “PASSERÀ” prende ispirazione da un celebre proverbio siciliano reso noto anche dallo scrittore Andrea Camilleri: “Calati juncu ca passa la china” ovvero: “Piegati, giunco, finché passa la piena” – un invito a resistere alle difficoltà senza spezzarsi, proprio come fa il giunco nel fiume.

Il brano, che unisce sonorità world e gospel, è anche un omaggio all’esordio di Elvis Presley, il re del rock che partì proprio dal gospel per costruire la sua rivoluzione musicale.





UN PROGETTO EDUCATIVO E ARTISTICO PER LE NUOVE GENERAZIONI

“PASSERÀ” farà parte dell’album in uscita “ENJOY”, un progetto discografico interamente dedicato al benessere sociale e alla crescita emotiva e civile dei più giovani.

I Bellamorèa non sono solo artisti, sono anche docenti, attivi da anni in Italia e all’estero con concerti e seminari per studenti universitari e delle scuole di ogni ordine e grado, affrontando temi come legalità, identità, ambiente, emigrazione, memoria e valori civili. Con le loro canzoni, scritte in lingua italiana e in dialetto siciliano, riescono a costruire un ponte tra tradizione e attualità, tra il locale e il globale, tra passato e futuro. Dopo aver portato i loro spettacoli in collaborazione con Ambasciate e Istituti Italiani di Cultura in America, Giappone, Tunisia, Belgio, Francia, Germania, Svizzera, Malta e Inghilterra, continuano la loro missione educativa anche attraverso la musica.

