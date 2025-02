Catania – Da aprile 2017 la Poetica Produzioni è amorevolmente “costretta” dal pubblico a cedere alle richieste e mettere in scena il musical “I Promessi Sposi- Amore e Provvidenza” applaudito da critica e pubblico, solo a Catania, da oltre 50mila spettatori.

Venerdì 7 marzo, alle ore 21.00, al Teatro Metropolitan, la storia d’intrighi e d’amore più amata ed odiata dagli studenti italiani prenderà vita grazie al sapiente adattamento teatrale di Alessandro Incognito, autore della regia insieme a Gisella Calì.





“I Promessi Sposi è uno spettacolo monumentale dalla non semplice messa in opera, che vede sul palco un cast composto da ben 30 artisti tra attori, performer e cantanti – dichiara Alessandro Incognito, ribattezzato dalla stampa, dopo il grande successo di Dracula, come il nuovo re del musical siciliano – ed ad ogni replica è come se stessimo debuttando per la prima volta, consapevoli della responsabilità di non tradire il nostro pubblico che nei 10 anni di attività ininterrotta della Poetica Produzioni non ci ha mai abbandonato”.

Un’opera corale dove ogni singolo ruolo viene evidenziato con attenzione e sensibilità offrendo al pubblico la messa in scena di un’opera letteraria dal grande impatto emotivo, che difficilmente si può dimenticare.





“Dietro ogni singola rappresentazione, ogni volta che si alza il sipario cerchiamo sempre di trasmettere con tanto amore e umiltà quell’entusiasmo e quella voglia di fare che ha reso unico il nostro spettacolo – dichiara ancora Incognito – dimostrando che, nonostante le oggettive crisi, il pubblico ha solamente bisogno di essere stimolato e incuriosito dalla bellezza di quel gioco magico che è il palcoscenico”.

La colossale messa in scena “I Promessi Sposi- Amore e Provvidenza” in questa edizione 2025 donerà nuovo ossigeno all’eterna storia d’amore tra Renzo e Lucia dove ancora una volta sarà fondamentale il gioco di squadra con le spettacolari coreografie di Erika Spagnolo, i raffinati costumi realizzati da Rosy Bellomia e le imponenti scenografie mobili realizzate da Gaetano Tropea e Artefatto Allestimentie che renderanno il tutto ancora più moderno ed accattivante, per soddisfare le esigenze non solo di chi già conosce ed ama lo spettacolo ma anche di chi, incuriosito da tanto clamore, si ritroverà per la prima volta ad assistere al dramma esistenziale ed umano dei protagonisti del romanzo di Manzoni.

