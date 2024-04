La grande installazione site-specific “For You”, realizzata da RE (Emanuela Ravidà) a Taiwan è stata collocata in modo permanente all’interno della Sustainability Ark di Taitung, una struttura di educazione ambientale istituita dal Taitung County Environmental Protection Bureau e progettata sulla base degli “Obiettivi di sviluppo sostenibile” (SDG) delle Nazioni Unite.

L’opera è stata donata dall’autrice alla Comunità di Taitung ed era stata realizzata nel 2023 durante il periodo di residenza d’artista organizzato congiuntamente dalla Fondazione Nazionale per la Cultura e le Arti di Taiwan e dal Governo della Contea di Taitung.

L’installazione è stata creata interamente in plastica riciclata con la tecnica Ironed Plastic e ogni pezzo di plastica utilizzato dall’artista incorpora un pensiero “About Love” (ispirato al titolo della mostra al Taitung Art Museum, esito della residenza, About Love – Understanding Karl Marx through Love a cura di Hsiao-Ying Lai) scritto personalmente dai donatori locali; un gesto che ha trasformato l’opera in un’esperienza collettiva e interattiva che riflette le considerazioni e le impressioni della comunità.

L’opera raffigura una rosa che ora si staglia in tutta la sua bellezza e imponenza di oltre 20m² nella grande hall della struttura e, nella sua nuova location, è stata privata delle radici che si estendevano sul pavimento del Taitung Art Museum per essere, simbolicamente, colta e donata.

La collocazione permanente di un’opera di un’artista italiana come parte integrante della Sustainability Ark riveste un significato di particolare interesse che evidenzia il valore universale dell’arte e della ricerca artistica e rappresenta un ponte culturale tra Italia e Taiwan, sottolineando l’importanza della collaborazione internazionale nella promozione della consapevolezza ambientale e culturale.

L’artista

Emanuela Ravidà (Milazzo, 1985), conosciuta come RE, è un’artista multidisciplinare con un background accademico in pittura.

Sin dagli inizi della sua carriera si è dedicata alla ricerca sulla conversione dei materiali di scarto e alla sperimentazione di nuove tecniche artistiche, sviluppando una particolare attenzione per l’uso dei componenti organici (legno, foglie, fiori, terra, gommalacca, vino, cenere) e per l’utilizzo di supporti e strumenti non convenzionali, lavorando con metalli, vetro, carta e plastica.

Una delle sue tecniche distintive è il reverse on glass, personale reinterpretazione della pittura su vetro, realizzata principalmente su infissi dismessi.

Nel 2021 ha scoperto la tecnica Ironed Plastic, che le consente di creare opere e installazioni utilizzando esclusivamente plastica da riciclare e un ferro da stiro.

Oltre alla sua attività artistica, RE è impegnata in varie attività connesse all’arte e alla sostenibilità ambientale. Ha realizzato installazioni site-specific, scenografie e allestimenti teatrali, nonché workshop e laboratori di ecoarte.

Nel 2022 ha pubblicato il suo primo racconto, “Il Pavone e il Gatto sul piedistallo” (Giambra), di cui ha curato sia il testo che le illustrazioni.

Le opere di RE sono state esposte in mostre personali e collettive in Italia e all’estero e sono collocate in collezioni pubbliche e private. Vive e lavora in Sicilia.

______________________________________________________________________

RE (Emanuela Ravidà)

Titolo installazione: For You

Tecnica: Ironed Plastic

Dimensioni: mt. 10 x 5

Anno: 2023

Luogo: Sustainability Ark – Taitung, Taiwan, Republic of China (ROC)

Info:

Sustainability Ark Taitung : https://ttceeec.com.tw/index.php

Taitung County Environmental Protection Bureau: https://ttepb.taitung.gov.tw/

RE Visual Artist: https://www.re-artist.eu/





Luogo: Sustainability Ark , Sezione 1, Linhai Road, città di Taitung, 525, Taitung

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.