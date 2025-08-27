Esce per Operaincerta Editore Apriti Cielo, il primo romanzo di Francesca Natoli Hien, scrittrice palermitana che unisce il fascino della mitologia classica alla tensione del giallo psicologico. Ne nasce una narrazione intensa, a metà strada tra thriller, diario di viaggio e manifesto di sorellanza.

La protagonista, Carla, fugge dal dolore per il suicidio della madre e dal sospetto di infedeltà del marito Andrea. Un viaggio in Sicilia, pensato per salvare il loro matrimonio, si trasforma in un percorso di verità e rivelazioni, guidato da figure femminili emblematiche.





La Sicilia come teatro del mito

Dallo Stretto di Messina al lago di Pergusa, dalla Valle dei Templi a Ortigia, ogni tappa diventa parte di un puzzle che intreccia archeologia, leggende e suggestioni culinarie. La Sicilia, più che sfondo, è un vero e proprio personaggio del romanzo: viva, contraddittoria e affascinante.

“Attraverso i miti antichi ho voluto raccontare storie di violenza che si ripetono da millenni, ma anche la forza della solidarietà femminile” – sottolinea l’autrice, che ha costruito la trama attingendo alla sua formazione classica e ispirandosi a scrittori come Agatha Christie e Andrea Camilleri.





Un’opera originale e coinvolgente

Con uno stile incalzante e una forte componente visionaria, Apriti Cielo sorprende per l’originalità con cui intreccia realtà e mito. “Può piacere o no, ma certamente non annoia” – osserva l’autrice, che dopo due racconti gialli (Historica Edizioni) e diverse favole per bambini pubblicate sotto pseudonimo, firma la sua opera più ambiziosa.

Un romanzo che non lascia indifferenti e che fa della Sicilia una metafora universale del viaggio interiore femminile e del riscatto personale.





Le presentazioni

Il libro sarà presentato a Ragusa, presso la libreria Flaccavento, il 3 settembre alle ore 18:30. Interverranno insieme all’autrice, Maria Giovanna Fanelli e Flora Monello.

Sono inoltre previste altre presentazioni in diverse città siciliane e italiane, che saranno comunicate prossimamente.

“Apriti Cielo” è disponibile in libreria e online

Francesca Natoli – Apriti cielo – Operaincerta Editore

