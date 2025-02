#BonocoreClub continua la sua corsa, stavolta si prepara una settimana intensa, giovedì sul filo della danza con una performance site specific di Federica Aloisio e Federica Marullo; domenica tornerà la musica con gli Shamal. La rassegna di #BonocoreClub è stata organizzata da CoopCulture con il collettivo Genìa e l’associazione Kangaroo.

Partiamo da giovedì prossimo (27 febbraio) alle 19.30 a Palazzo Bonocore – l’hub culturale affacciato su piazza Pretoria, a Palermo – dove è in programma la prima di tre performance site specific (le altre due saranno il 6 e il 23 marzo) che Federica Aloisio ha ideato per raccontare le dinamiche di una relazione. Sullo sfondo degli affreschi settecenteschi del palazzo, “Dialogo a giorno #1” sarà un corto circuito temporale, interpretato dalla stessa Aloisio e da Federica Marullo; nasce dal desiderio di osservare e tradurre, attraverso la danza contemporanea, le dinamiche relazionali. Le performer, intrecciando i propri vissuti, riflettono sulla complessità dei legami umani, analizzando la nascita e l’evoluzione di un rapporto. Ogni capitolo si muoverà tra superficie e profondità, esplorando accordi e dissonanze, silenzi e attriti, alla ricerca di una narrazione comune.

Produzione PinDoc, coproduzione di Genìa e Limone Lunare.

Federica Aloisio è coreografa e danzatrice, ha lavorato tra gli altri, con Emma Dante, Virgilio Sieni e Giovanna Velardi. Dal 2017 si dedica a progetti autoriali, come il duo Vicari/Aloisio. Federica Marullo è danzatrice e mimo, ha lavorato al Teatro Massimo di Palermo, alla Scala di Milano e all’Opera di Roma; ha collaborato con coreografi come Giuseppe Muscarello e Virgilio Sieni, portando avanti progetti personali di teatro danza.

Domenica (2 marzo) alle 18.30 sempre a Palazzo Bonocore saranno di scena Enzo Rao (violino, oud, saz, elettronica dal vivo) e Giuseppe Viola (clarinetti, sax, chalumeau) degli Shamal, progetto nato nel 1989 sulle musiche del Mediterraneo: pur affondando le proprie radici nelle note popolari della Sicilia, dei paesi balcanici, nordafricani, mediorientali, è fortemente influenzato dalla formazione degli artisti che collaborano al progetto e da alcune forme musicali contemporanee.

In Shamal i linguaggi jazz ed etnici si confondono in un meticciato sonoro fatto di sfumature, colori e giochi ritmici. Shamal, quindi, non luogo di “contaminazione”, ma “incontro di culture”. Enzo Rao e Giuseppe Viola sono Situazioni Sonore, formazione minimale dove i due musicisti pongono l’accento sul colore degli strumenti utilizzati e sul loro accostamento, fanno parte del paesaggio sonoro, senza mai tralasciare la ricerca melodica e l’improvvisazione contestualizzata. I brani sono stati composti da Enzo Rao e arrangiati con Giuseppe Viola.

Ticket per ogni spettacolo: 10 euro con consumazione.

Luogo: Palazzo Bonocore, Piazza Pretoria

Data Inizio: 27/02/2025

Data Fine: 19/03/2025

Ora: 19:30

Artista: CoopCulture – collettivo Genìa – associazione Kangaroo

Prezzo: 10.00

