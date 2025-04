Con sonorità che spaziano dalla Shoegaze allo Psychedelic Rock, i Saint Mary Candy sono pronti per portare sul palco del PunkFunk di Palermo (via Napoli, 10) il loro livello sonoro denso ed intenso. L’appuntamento con il live, con ingresso gratuito, è per sabato 26 aprile alle ore 22,30. Tra atmosfere oniriche e momenti di tensione, lo spettatore viene coinvolto in tutti i suoi sensi, entrando in un terreno in cui l’intensità coesiste con l’evanescente.





I Saint Mary Candy sono nati a Palermo alle soglie del 2020, sotto la guida di Marco Barcellona (voce e chitarra), Laura Caviglia (Tastiere e Chitarra), Camilla Acyole Belmonte (Percussioni), Davide Di Giovanni (Basso) e Andrea Chentrens (Batteria). A plasmare il loro sound sono la Shoegaze degli anni Novanta e il Rock Psichedelico degli anni Sessanta, elementi che consentono alla band di dare vita a momenti densi e sognanti, ma anche a colori saturi e acidi, creando un’esperienza sonora che mostra con intensità i suoi generi di riferimento.





Questa formazione ha all’attivo molti live, ma anche aperture di livello, per gruppi noti nel panorama internazionale, come New Candys, Be Forest, I Hate My Village e Winstons. Per FAT sounds di Roberto Cammarata, i Saint Mary Candy hanno pubblicato l’omonimo disco d’esordio il 30 maggio 2024 e il singolo “Black Darling” il 21 febbraio 2025. L’appuntamento al PunkFunk di sabato 26 aprile è l’occasione ideale entrare ancora una volta nel loro mondo musicale, circondati dall’inconfondibile atmosfera dell’iconico Record Shop & Music Bar di Palermo.

Luogo: PunkFunk Record Shop & Music Bar, Via Napoli, 10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: concerto

Data Inizio: 26/04/2025

Data Fine: 26/04/2025

Ora: 22:30

