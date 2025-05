Trabia (PA) – Due giorni da non perdere per chi ama il buon cibo, la tradizione e il divertimento.

Sabato 17 e domenica 18 maggio, il borgo marinaro alle porte di Palermo accende i riflettori sulla XXVI SAGRA DELLE NESPOLE E DEGLI SPAGHETTI, uno degli eventi più gustosi e folkloristici della primavera siciliana.





Profumi, colori, musica e sapori autentici riempiranno le strade del centro storico, con un ricco programma di degustazioni gratuite, spettacoli, folklore, mostre e tanto intrattenimento per grandi e piccoli. Pochi sanno che proprio a Trabia affondano le radici degli spaghetti. Già nel 1154, il geografo arabo Al-Idrisi descriveva questa terra come un luogo in cui si producevano lunghi fili di pasta, chiamati itriyya, esportati persino oltre il Mediterraneo. È qui, quindi, che nasce uno dei simboli della cucina italiana.

Le nespole dolcissime, succose e tipiche della zona, saranno le vere regine della sagra, in ogni forma: fresche, trasformate in liquori, conserve o dolci tradizionali. Il programma è una festa continua.





SABATO 17 MAGGIO

• Dalle ore 10:00, stand aperti lungo Corso La Masa

• Ore 16:00, mostra etnoantropologica e fotografica

• Ore 18:00, musica itinerante con I Cugini della Serenata

• Ore 19:00, degustazione gratuita di spaghetti

• Ore 19:30, cantastorie con Paolo Zarcone

• Ore 21:00, concerto della Sikuli Sicilian Band 2.0





DOMENICA 18 MAGGIO

• Dalle ore 10:00, stand, mostra e motoraduno con il Vespa Club Caccamo

• Ore 10:30, musica itinerante con I Re di Esis

• Ore 11:00, agriteatro “Dalla terra alla tavola” con Tony Rocchetta

• Ore 12:30, altra abbuffata di spaghetti!

• Ore 17:30, show cooking con lo chef stellato Nino Ferreri

• Ore 18:00, sfilata di gruppi folk e carretti siciliani

• Ore 19:00, terza e ultima degustazione di spaghetti

• Ore 19:30, opera dei pupi con Enzo Mancuso

• Ore 21:00, esibizione di gruppi folkloristici da tutta la Sicilia





La XXVI Sagra delle Nespole e degli Spaghetti è molto più di un evento gastronomico: è un viaggio nella Sicilia più autentica, quella fatta di accoglienza, musica, tradizioni popolari e sapori che non si dimenticano. L’ingresso è libero, le degustazioni sono gratuite.

Tipo evento: Altro

Ora: 10:00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.