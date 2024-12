Su richiesta della Giunta Comunale presieduta dal Dr Francesco Bondi, il Presidente del Consiglio Comunale di Trabia, Avv. Benedetto Buono ha convocato in sessione straordinaria e urgente il Consiglio Comunale Venerdì 20 Dicembre alle ore 21.00,per discutere dell iter di approvazione dei rendiconti di bilancio 2022/2023/2024 necessari per l’urgente via libera al Bilancio di Previsione 2025/2027 senza il quale come già comunicato dal Sindaco Bondi all’assemblea cittadina di Lunedì 16 Dicembre si rischia il blocco dei servizi alla cittadinanza Trabiese già a partire dal 2 Gennaio 2025 con le naturali criticità amministrative conseguenti.



Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.