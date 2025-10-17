Questa mattina il Sindaco di Trabia, Francesco Bondi, ha insediato la nuova Giunta Comunale.

Fanno parte dell’organo esecutivo gli assessori Domenico Cammarata (Vice Sindaco), Mirko Ponziano, Guido Miccolo, Cinzia Amenta e Christian Seminara, che da oggi affiancheranno il Sindaco nell’attività di governo del Comune.





“L’inserimento di nuove componenti all’interno della Giunta, come programmato da tempo, è volto a rinnovare energie e competenze, rafforzare l’azione amministrativa e proseguire con determinazione nel percorso di crescita e sviluppo della nostra comunità” – così dichiara il Sindaco Bondì e continua – “Desidero esprimere un sincero ringraziamento agli assessori uscenti Chiara Palumbo e Luigi Chiaramonte per il servizio svolto, per l’impegno profuso e per l’importante contributo dato durante il loro mandato”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.