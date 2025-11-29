Trabia:La Regione Siciliana premia l’ Amministrazione Bondi per il superamento della raccolta differenziata.





L’ Assessorato Regionale ai Servizi di Pubblica Utilità ha premiato il Comune di Trabia per aver raggiunto gli obbiettivi annui della raccolta differenziata









“Oggi è una giornata storica per la nostra comunità.

Per la prima volta nella storia di Trabia, il nostro Comune riceve un premio regionale per il risultato raggiunto nell’anno 2024: abbiamo infatti superato il 65% di raccolta differenziata, ottenendo un trasferimento regionale di 65.289,33 euro dichiara il Sindaco di Trabia,il Dr Francesco Bondi





Grazie all’impegno di tutti, nel 2024 abbiamo anche evitato oltre 100.000 euro di sanzioni, un peso che per anni ha gravato sul nostro Comune e quindi sulle tasche dei cittadini.

Questo significa più risorse disponibili per servizi e sviluppo del nostro territorio.





Il risultato del 2024 è frutto di un lavoro costante, serio e determinato che la nostra amministrazione ha portato avanti sin dal primo giorno.





Voglio ringraziare:

– gli operatori del servizio rifiuti, sempre in prima linea;

– gli uffici comunali per il lavoro amministrativo e tecnico;

– i cittadini di Trabia e San Nicola per la collaborazione e il senso civico dimostrato;

– tutte le realtà locali che hanno sostenuto questo percorso”

