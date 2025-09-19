Nicosia (Enna) – Una notte di dolore ha colpito la comunità nicosiana: un ragazzo di 27 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale, gettando l’intero paese nello sconforto.

L’impatto, avvenuto alla periferia del centro abitato nella notte tra il 17 e il 18 settembre, non lasciando scampo al giovane, molto conosciuto e stimato in città. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica, mentre la notizia si è rapidamente diffusa tra amici, parenti e conoscenti, lasciando tutti increduli.





Il lutto della città

Il decesso ha assunto subito un forte valore collettivo. Nicosia, legata da un profondo senso di comunità, ha reagito compatta: la decisione del comitato organizzatore e delle autorità ecclesiastiche di annullare i festeggiamenti in onore di Maria Santissima dell’Aiuto è stata accolta come segno di rispetto e vicinanza alla famiglia.

La festa, tra le più sentite del calendario religioso locale, rappresenta un momento di unità e tradizione. Quest’anno, però, la devozione si è trasformata in raccoglimento e silenzio, con la comunità stretta in preghiera.





Il ricordo di un giovane amato

Il ragazzo, che viveva fuori (lavorava alla Stradale di Ladispoli) ma era tornato in paese per partecipare alle celebrazioni, era descritto da chi lo conosceva come una persona solare, gentile, con forti legami con Nicosia e i suoi abitanti. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, difficile da colmare.

Un segno di cordoglio collettivo

Il dolore privato si è fatto subito lutto pubblico: i festeggiamenti sospesi sono diventati un gesto simbolico, la testimonianza che la comunità si riconosce nella sofferenza di una famiglia e che, davanti a una tragedia così improvvisa, ogni musica e ogni luce di festa deve lasciare spazio al silenzio.

di Carmelo Parrinelli

