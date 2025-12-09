La tragedia avvenuta a Corleone, dove una madre esasperata ha tolto la vita alla figlia autistica prima di suicidarsi, riaccende il tema del supporto alle famiglie che convivono con situazioni di grave fragilità.

Il Deputato Questore all’Assemblea Regionale Siciliana, Vincenzo Figuccia, interviene con fermezza: “Questa vicenda dolorosa dimostra quanto sia urgente rafforzare l’assistenza e non lasciare sole le famiglie. Dobbiamo intervenire con decisione per evitare che episodi simili possano ripetersi.”

Figuccia annuncia la presentazione di una proposta legislativa regionale che prevede: più fondi per l’assistenza domiciliare, un fondo psicologico dedicato ai caregiver, maggiore collaborazione con associazioni e realtà territoriali.

“Nessuno deve sentirsi abbandonato – sottolinea – lavorerò perché la Sicilia garantisca sostegno concreto e dignità a chi vive condizioni di fragilità.”

