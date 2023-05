Transizione energetica e digitale. Scenari e opportunità in Sicilia

di Press Service

08/05/2023

Martedì 9 appuntamento alle IEMEST a Palermo con David Batstone.

SIRACUSA, 6 MAGGIO 2023 – Il viaggio é iniziato: la transizione energetica in atto, che si intreccia e coniuga con quella digitale, ridisegnerà anche gli scenari siciliani creando nel contempo nuove opportunità in più settori, a cominciare da quello del lavoro dove si registra già un aumento nella ricerca di figure green, in grado cioè di coniugare un elevato livello di competenze tecnico-tecnologiche con un altrettanto alto livello di competenze “verdi”. In questo contesto si guarda con sempre maggiore attenzione al ruolo strategico dell’idrogeno verde, prodotto cioè da fonti rinnovabili. Nello scenario sviluppato da “Hydrogen Roadmap Europe: Un percorso sostenibile per la transizione energetica europea”, l’idrogeno verde potrebbe coprire entro il 2050 fino al 24% della domanda finale di energia e creare 5,4 milioni di posti di lavoro, oltre a contribuire al totale riduzione di 560 milioni di tonnellate di CO2.

Per verificare lo stato dell’arte in Sicilia esponenti delle Istituzioni, imprenditori, docenti universitari ed esperti di caratura internazionale si confronteranno a Palermo martedì 9 maggio, a partire dalle 17, nell’aula magna dello IEMEST nel corso dell’incontro su “Nuove frontiere di economia sostenibile: le opportunità per la Sicilia (Scenari della Twin Transition)” . Al confronto prenderanno parte il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani con l’assessore regionale all’energia e ai servizi di pubblica utilità Roberto Di Mauro, il ceo del Gruppo Eneron Luigi Martines, il ceo di Ilios Hydrogen Italy Salvatore Magazù, l’energy manager della Regione Siciliana Roberto Sannasardo e il prof. Maurizio Cellura, Direttore del Centro di Sostenibilità e Transizione Ecologica Università di Palermo. A introdurre sarà il Presidente dello IEMEST Bartolo Sammartino. da Onda Più, azienda del Gruppo Eneron, con Ilios Hydrogen Italy. Nel corso dei lavori previsto anche un intervento da remoto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.

Particolarmente atteso l’intervento di David Batstone, il docente di Etica all’Università di San Francisco che sta guidando una rivoluzione sul tema dello sviluppo sostenibile attraverso aziende che restituiscano “dignità alle persone ed al pianeta”. Batstone – che é pure componente del board di Ilios Hydrogen Italy – si trova in Italia per investire sulla tecnologia dell’idrogeno, dopo l’esperienza e i successi conseguiti negli Stati Uniti. Il suo intervento al confronto di Palermo – l’unico appuntamento al quale prenderà parte – si inserisce nell’ambito di una serie di azioni che hanno al centro la Sicilia dove Batstone, assieme a Ilios Hydrogen e Onda Più, sta scommettendo sulla creazione di un rapporto col cliente che abbia come base quella “emancipazione necessaria a contribuire singolarmente alla transizione ecologica.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.