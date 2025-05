Il Distretto della Pesca e Crescita Blu COSVAP partecipa, in qualità di soggetto collaboratore, al workshop dimostrativo della regione pilota italiana del progetto BlueRev, coordinata dal partner scientifico DiSTeM-UNIPA, che si terrà a Trapani il 29 maggio 2025.

Il workshop rappresenta una valida opportunità per esplorare le soluzioni innovative sviluppate da UNIPA nel settore della bioeconomia blu durante il progetto. Durante l’evento, sarà possibile acquisire conoscenze pratiche sui risultati ottenuti e partecipare a discussioni collaborative su come queste soluzioni possano essere replicate e applicate in diversi contesti europei, contribuendo così alla transizione verso una bioeconomia sostenibile. Il workshop verrà introdotto dalla Prof.ssa Concetta Maria Messina e nella giornata è previsto anche l’intervento del Presidente del Distretto Pesca Crescita Blu COSVAP, Nino Carlino.

Informazioni sul progetto BlueRev:

BlueRev è un progetto finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Horizon Europe, con l’obiettivo di rivitalizzare le comunità locali europee attraverso modelli di business innovativi e iniziative di innovazione sociale nel settore della bioeconomia blu.

Il progetto si concentra su tre regioni pilota (Danimarca, Italia ed Estonia) che fungono da laboratori sperimentali per l’identificazione e l’implementazione di sistemi innovativi nel settore dei prodotti marine biobased. In questi contesti, BlueRev sviluppa catene del valore su misura, dalla valorizzazione dei co-prodotti acquatici come materie prime fino alla loro trasformazione in prodotti finali ad alto valore aggiunto.

L’obiettivo è promuovere la crescita economica locale, rafforzare i legami sociali e generare impatti positivi sia sull’ambiente che sulla società, contribuendo così allo sviluppo sostenibile delle comunità. I nuovi modelli di business, di governance e di innovazione sociale saranno testati nelle regioni pilota e adattati alle specificità locali, tenendo conto delle risorse disponibili (risorse acquatiche, infrastrutture e competenze umane) e del coinvolgimento degli attori dell’innovazione, incluse le conoscenze delle comunità e i gruppi emarginati.

Punti salienti del workshop

• Presentazione di casi studio trasferibili: la regione pilota italiana presenterà le soluzioni sviluppate a livello locale dai ricercatori di Unipa che, grazie ai livelli elevati di prontezza tecnologica, potranno essere replicate in regioni simili in tutta Europa.

• Networking e cooperazione: il workshop offrirà una piattaforma per favorire il networking tra gli stakeholder, lo scambio di idee e la creazione di partenariati volti a integrare ulteriormente le opportunità economiche locali basate sulla bioeconomia nel più ampio contesto europeo. Riunendo attori diversi, l’evento mira a stimolare collaborazioni che sostengano la crescita continua e la sostenibilità del settore della bioeconomia blu in Europa.

Organizzazione dell’evento

Il workshop è organizzato dal partner Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM) – Laboratorio di Biochimica Marina ed Ecotossicologia, con sede in via Barlotta n. 4, Trapani (Italia), in collaborazione col partner industriale Distretto della Pesca e Crescita Blu.

Programma del workshop 29 maggio 2025

Sala Conferenze, Complesso Principe Di Napoli

Via Cappuccini 7, Trapani

09:00 Registrazione e Welcome Coffee

09:15 Saluti istituzionali

Università degli Studi di Palermo (UniPa): Presidente Polo Trapani Prof G. Scichilone, Prorettore alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico Prof. A. Pace, Direttore del Dipartimento DiSTeM Prof. A. Sulli,

Presidente del Consorzio Universitario di Trapani, Prof. F. Torre;

Rappresentante del Dipartimento Pesca della Regione Sicilia;

Rappresentante Sicindustria Trapani.

09:45 Introduzione al workshop

Concetta Messina (UniPa)

Una breve sessione interattiva per presentare i partecipanti, favorire il networking e creare un ambiente collaborativo per il workshop

10:00-10:45 Sessione 1: Soluzioni per la sostenibilità sociale – Chair: Giovanna Ottaviani Aalmo (NIBIO)

• Presentazione del “Living Lab SMART” come esempio di innovazione sociale nella produzione di alimenti marine biobased sostenibili.Concetta Messina (UniPa).

• Coinvolgimento sociale e comunitario: il Distretto per le Famiglie – Marilena Cricchio (Coordinatrice del Distretto Socio Sanitario n. 50, Comune di Trapani)

10:45-11:00 Coffee Break & Networking

11:00-11:45 Sessione 2: Nuove soluzioni di business – Chair: Concetta Messina (UniPa) e Bjorne Tore Flaten (UiA)

• Strategie per aumentare la sostenibilità ambientale ed economica nel settore ittico: Natale Amoroso (Presidente dell’Organizzazione Produttori Pesca di Trapani).

• Soluzioni locali per accelerare la crescita di nuove e giovani imprese nel settore: Gianfranco Incandela (Beehive Valore Sud).

• La missione del distretto per lo sviluppo della Blue Economy: Antonino Carlino (Presidente del Distretto della Pesca e crescita blu (DFBG)).

• Intervento delle imprese del DFBG coinvolte in alcune attività del progetto.

11:45-12:00 Soluzioni per una governance innovativa – Chair: Concetta Messina (UniPa) e RiSe

Panoramica su come la governance locale possa svolgere un ruolo fondamentale nella promozione di imprese sostenibili e nel favorire una sostenibilità a lungo termine, guidata dalla comunità.

• Comunità di pratica tra l’Istituto di Biologia Marina e l’istituto alberghiero per promuovere l’innovazione sociale e la gestione sostenibile delle risorse attraverso programmi educativi: Concetta Messina e Pina Mandina (Istituto Istruzione Superiore “Ignazio e Vincenzo Florio” Erice).





